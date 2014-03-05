مطار القاهرة يرفض دخول ناشتطين بريطانيتين ويرحلهما

قامت السلطات الاأمنية بمطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء بترحيل ناشتطين بريطانيتين إلى بلادهم، كانا فى طريقهن إلى غزة نظرًا لإغلاق معبر رفح، ووجودهما على قوائم الممنوعين من دخول مصر وبدلًا من الانتظار فى المطار لحين فتح المعبر.

وكانت الناشتطين البريطانيتين الأولى تدعى اليزابيث باترسون مواليد عام ١٩٤٧ والثانية تدعى ماريا مارجريت مواليد ١٩٤٤ وصلاتا القاهرة، على الطائرة البريطانية فى طريقهما إلى غزة ونظرًا لاغلاق المعبر، ووجود اسمهن على قوائم المنع من الدخول إلى البلاد قامت السلطات الأمنية بالمطار بإعادتهما على نفس الطائرة إلى لندن.