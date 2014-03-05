"فريحة" ولذّة الروبيان

تؤكد النجمة التركية هازال كايا المعروفة بدور "فريحة" في البلدان العربية أنها لا تنتبه الى طعامها ، وجسمها قابل لزيادة الوزن ، لذا تفضل الخضوع الى حمية غذائية من وقت الى آخر ، إلا أن هذا لا يمنعها من تناول وجبتها المفضلة التي أعدّها "سيدتي نت" ألا وهي الروبيان المتبّل بالملح والبهار الأسود.

المقادير:

-250 غراماً من الروبيان، مقطّعة إلى أنصاف

-100 غرام من الدقيق

-100 غرام من النشاء

-10 غرامات من البهار الأبيض

-20 غراماً من الملح

-20 غراماً من البهار الأسود

-حبة من الفلفل الرومي الحار

-زيت نباتي للقلي

-باقة من الكزبرة الخضراء، للتزيين

للصلصة:

-50 غراماً من "المايونيز"

-40 غراماً من صلصة الفلفل الحار

-فصان من الثوم

طريقة التحضير:

1 -يخلط الدقيق مع النشاء والملح والبهار الأبيض والبهار الأسود. ويتبّل الروبيان بهذا الخليط، بعد غسله جيّداً بالماء وتصفيته. ثم، يقلى الروبيان بالزيت النباتي، يصفّى جيداً منه، ويدع على حدة إلى حين استعماله.

2- تغسل حبّة الفلفل الروي الحار بالماء، ثم تقطّع إلى قطع متساوية، وتقلى بالزيت النباتي، وتدع على حدة.

3- يوضع الروبيان في طبق التقديم، وإلى جانبه الصلصة الخاصة به والتي تعدّ عبر مزج "المايونيز" وصلصة الفلفل الحار والثوم المدقوق. ويزيّن هذا الطبق بالكزبرة الخضراء وبشرائح الفلفل الحار وقطع البندورة (اختياري).

(هذه المقادير تكفي لأربعة أشخاص).