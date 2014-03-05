أخبار عاجلة

وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإرهاب إنهاؤه يمهد الطريق نحو الخلاص من أزمة الصراع العربي الإسرائيلي -
تغطية خاصة - محمد صلاح : الرئيس سيجري لقاءات في الكونجرس ولا أتوقع إلقاء خطاب للسيسي -
قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن -
بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي -
بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم -
رئيس الوزراء يناقش مع شركة أسمنت فرنسية زيادة استثماراتها بمصر -
"فهد شرس" يجبر النيبال على غلق مطارها الدولي الوحيد -
ترامب يصف الانفجار في سان بطرسبورج بـ"المروع" -
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فيراتي: منتخب إيطاليا يعاقبني على اللعب مع سان جيرمان

Google+ Print
فيراتي: منتخب إيطاليا يعاقبني على اللعب مع سان جيرمان فيراتي: منتخب إيطاليا يعاقبني على اللعب مع سان جيرمان

انتقد ماركو فيراتي لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان غياب اسمه عن قائمة منتخب إيطاليا في المباراة الودية ضد إسبانيا مساء اليوم الأربعاء.

لاعب بيسكارا السابق وصاحب الـ21 عاما يملك قدرات كبيرة فيما يخص التمرير طويل المدى، ويلعب على فترات مع سان جيرمان متصدر الترتيب في الدوري الفرنسي.

وقال فيراتي الذي كان مطلوبا في يوفنتوس لسنوات طويلة: "يبدو أن هناك عقاب لي لأني لا ألعب في إيطاليا وأتواجد في فرنسا".

وتابع "لكني على كل حال أؤكد أن موقفي ليس سيئا أبدا، أنا ألعب في دوري أبطال أوروبا، ولا يوجد الكثير من اللاعبين الإيطاليين يستطيعون قول الأمر ذاته!".

ويشير فيراتي إلى أن يوفنتوس ودع دوري الأبطال من مرحلة المجموعات، ولم يتبق من الفرق الإيطالية سوى ميلان الذي خسر في ذهاب دور الـ16 أمام أتليتكو مدريد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع