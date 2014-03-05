فيراتي: منتخب إيطاليا يعاقبني على اللعب مع سان جيرمان

انتقد ماركو فيراتي لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان غياب اسمه عن قائمة منتخب إيطاليا في المباراة الودية ضد إسبانيا مساء اليوم الأربعاء.

لاعب بيسكارا السابق وصاحب الـ21 عاما يملك قدرات كبيرة فيما يخص التمرير طويل المدى، ويلعب على فترات مع سان جيرمان متصدر الترتيب في الدوري الفرنسي.

وقال فيراتي الذي كان مطلوبا في يوفنتوس لسنوات طويلة: "يبدو أن هناك عقاب لي لأني لا ألعب في إيطاليا وأتواجد في فرنسا".

وتابع "لكني على كل حال أؤكد أن موقفي ليس سيئا أبدا، أنا ألعب في دوري أبطال أوروبا، ولا يوجد الكثير من اللاعبين الإيطاليين يستطيعون قول الأمر ذاته!".

ويشير فيراتي إلى أن يوفنتوس ودع دوري الأبطال من مرحلة المجموعات، ولم يتبق من الفرق الإيطالية سوى ميلان الذي خسر في ذهاب دور الـ16 أمام أتليتكو مدريد.