الملك النيوزلندي يرفض استقبال الأمير وليام وزوجته

رفض ملك الماوري Tuheitia Paki أن يلتقي الأمير William وزوجته kate middleton خلال جولتهما الرسمية التي من المتوقع أن يقوما بها الشهر المقبل في نيوزيلندا.

وقد أعلنت الحكومة النيوزيلندية أنّ الملك الذي يمثل السكان الأصليين لم يوافق على اللقاء، باعتبار أن الدقائق الـ90 المخصّصة لهذا الاجتماع في مقره الملكي غير كافية لاحترام البروتوكول وفق الأصول.

وبدوره، صرّح رئيس الوزراء John Key النيوزلندي لقناة "تي في 3" بأنه بعد مراجعة البرنامج الملكي، يتبيّن لنا أن الاجتماعات التي لا تتعدى الساعة هي قليلة جدا بحسب البروتوكول الملكي.

وكان الأمير William قد أعرب سابقاً عن رغبته في الاجتماع بالملك Tuheitia، خلال جولته في الأرخبيل من 7 إلى 16 نيسان مع زوجته Kate وابنهما George.

يُذكر أنّ مهامّ الملك Tuheitia، الذي توّج عام 2006، غير مذكورة في الدستور، وهو لا يتمتّع بأيّ سلطة شرعية، لكنه محطّ احترام كبير من السكان الماوري الأصليين.

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