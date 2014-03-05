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من أقوال نجوى كرم؟

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من أقوال نجوى كرم؟ من أقوال نجوى كرم؟

الأربعاء 05-03-2014 17:13

بيروت_ هيام بنوت

تحت عنوان "من أقوال نجوى كرم"، التي أثارت استغراب الكثيرين، لأن هذه العبارة تستعمل عادة من قبل العظماء والمفكرين، نشرت نجوى على صفحتها الخاصة على "انستغرام" جملة تشير الى قلق ما يساورها من شرور بعض الناس حيث كتبت " يلي الله معو ما بيخاف من شرّ العبد.. اترك كل شيء تعطى كل شيء والله يكون رفيق".
بناء عليها، وصل نجوى كرم 4243 تغريدة من متابعيها ردّوا على كلامها كل من وجهة نظره، جاء في احدها "عقبال ما نسمع الشهادتين منك" بينما جاء في تغريدة أخرى "جمالك الله يحميه".

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