لهذه الأسباب وقع الطلاق بين هيا الشعيبي وطارق العلي فنياً

يبدو أن شهر العسل بين الفنان الكوميدي طارق العلي والفنانة الكوميدية هيا الشعيبي قد انتهى بنشوب خلاف ضخم بينهما، بسبب امتناع الشعيبي عن السفر مع أسرة مسرحية "تحت الصفر" إلى دبي، وهي التي تؤدّي في المسرحية دور البطولة، إلى جانب الفنان طارق العلي، ما أوقع فريق العمل في موقف محرج، واضطر العلي بالتالي إلى الاعتذار أمام جمهوره الذي حضر لمشاهدة العمل.

من جهة أخرى، أكّدت مصادر خاصّة أنّ شركة "فروغي"، التي يملكها الفنان طارق العلي وشريكه عيسى العلوي قامت أخيراً برفع دعوى قضائية ضدّ هيا الشعيبي لتعويض الخسائر المالية الضخمة التي تكبّدتها بسبب غياب الشعيبي، الذي اضطر الشركة إلى دفع تعويض ماليّ ضخم للمتعهد.

وكانت هيا قد استندت إلى تقارير طبية تفيد بأنها مريضة ولا تستطيع السفر مع أسرة المسرحية إلى دبي، في نفس الوقت الذي نشرت فيه صوراً بصحبة إحدى صديقاتها، وهي في إمارة دبي، تتمنى فيها التوفيق لزملائها في عروضهم، ما أوقع الشركة المنتجة في حرج شديد مع الجهة الراعية لعروض "تحت الصفر"، كما أظهر الشركة بصورة سيئة وأثار استياء الجمهور الإماراتي.

ويبدو أنّ تصرّف هيا كان بمثابة القشّة التي قسمت ظهر البعير، وفق ما تؤكّد مصادر "سيدتي نت"، التي تتحدّث عن ستارٍ أسدل على فصل كبير من تألق الشعيبي في مسيرتها الفنية إلى جانب النجم طارق العلي، خصوصاً أنّ اسم النجمين اقترن مسرحياً ودرامياً، إلى جانب إطلالاتهما الموفّقة عبر شاشة "إم .بي .سي"، خلال شهر رمضان، في برنامج "طارق وهيونة". ولكن هذا التصرّف كان بمثابة إعلان طلاقهما فنياً.

من جهتها، علّقت هيا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" على الأمر، بالقول: "ما راح اهتم بما يثار حولي لأني واثقة في تصرفاتي وفي اني لم اسأ يوما إلى وطني أو إلى جمهوري الذي أعتز به كثيراً وأظلّ فنانة خليجية محبة لجمهوري العربي ولن أتحدث عن كواليس رحيلي عن مسرحية" تحت الصفر" في الوقت الحالي ولكل حادث حديث ومحبتكم في القلب يا أهل دبي".

يُذكر أن مسرحية "تحت الصفر" من إخراج نعمان حسين، ومن بطولة الفنانين: طارق العلي ـ هيا الشعيبي ـ خالد العجيرب ـ سعود الشويعي ـ سلطان الفرج ـ سوسن الهارون ـ خالد المظفر ـ أحمد الشمري ـ أحمد الفرج.

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