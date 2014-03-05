أخبار عاجلة

وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإرهاب إنهاؤه يمهد الطريق نحو الخلاص من أزمة الصراع العربي الإسرائيلي -
تغطية خاصة - محمد صلاح : الرئيس سيجري لقاءات في الكونجرس ولا أتوقع إلقاء خطاب للسيسي -
قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن -
بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي -
بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم -
رئيس الوزراء يناقش مع شركة أسمنت فرنسية زيادة استثماراتها بمصر -
"فهد شرس" يجبر النيبال على غلق مطارها الدولي الوحيد -
ترامب يصف الانفجار في سان بطرسبورج بـ"المروع" -
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

اعتقال 47 طالبًا وطالبة بعد اشتباكات في جامعة إينونو بمالاطيا جنوبي تركيا

Google+ Print
اعتقال 47 طالبًا وطالبة بعد اشتباكات في جامعة إينونو بمالاطيا جنوبي تركيا اعتقال 47 طالبًا وطالبة بعد اشتباكات في جامعة إينونو بمالاطيا جنوبي تركيا

ارشيفية

اندلعت اشتباكات بين الطلبة اليمينيين واليساريين داخل الحرم الجامعي لجامعة إينونو في محافظة مالاطيا بجنوبي تركيا، مما أدى لإصابة أربعة طلاب وشرطي بجروح وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وذكرت محطة “سي. إن. إن.” التركية اليوم الأربعاء أن قوات الشرطة تدخلت في هذه الاشتباكات وألقت القبض على 47 طالبا وطالبة.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت بعد قيام الطلبة اليساريين بسرد بيان بمناسبة يوم المرأة العالمي المقرر له الثامن من مارس الجاري، فيما تضررت عدة سيارات متوقفة على جانب الطريق داخل الحرم الجامعي بسبب تراشق الحجارة بين الجانبين.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا