اعتقال 47 طالبًا وطالبة بعد اشتباكات في جامعة إينونو بمالاطيا جنوبي تركيا

اندلعت اشتباكات بين الطلبة اليمينيين واليساريين داخل الحرم الجامعي لجامعة إينونو في محافظة مالاطيا بجنوبي تركيا، مما أدى لإصابة أربعة طلاب وشرطي بجروح وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وذكرت محطة “سي. إن. إن.” التركية اليوم الأربعاء أن قوات الشرطة تدخلت في هذه الاشتباكات وألقت القبض على 47 طالبا وطالبة.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت بعد قيام الطلبة اليساريين بسرد بيان بمناسبة يوم المرأة العالمي المقرر له الثامن من مارس الجاري، فيما تضررت عدة سيارات متوقفة على جانب الطريق داخل الحرم الجامعي بسبب تراشق الحجارة بين الجانبين.

أ ش أ