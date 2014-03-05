أخبار عاجلة

وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإرهاب إنهاؤه يمهد الطريق نحو الخلاص من أزمة الصراع العربي الإسرائيلي -
تغطية خاصة - محمد صلاح : الرئيس سيجري لقاءات في الكونجرس ولا أتوقع إلقاء خطاب للسيسي -
قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن -
بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي -
بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم -
رئيس الوزراء يناقش مع شركة أسمنت فرنسية زيادة استثماراتها بمصر -
"فهد شرس" يجبر النيبال على غلق مطارها الدولي الوحيد -
ترامب يصف الانفجار في سان بطرسبورج بـ"المروع" -
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

قومى المرأة بجنوب سيناء يوثق 54 حالة زواج قبلى بوديان المحافظة

Google+ Print
قومى المرأة بجنوب سيناء يوثق 54 حالة زواج قبلى بوديان المحافظة قومى المرأة بجنوب سيناء يوثق 54 حالة زواج قبلى بوديان المحافظة

القومى للمرأة

أقام المجلس القومى للمرأة فرع محافظة جنوب سيناء، اليوم الاربعاء، حفل توثيق 54 حالة زواج قبلى لمواطنين بدو بوديان ميعر وعريق وابو حجاب بمدينة طور سيناء،  بهدف الحفاظ على حقوق المرأة البدوية وحقوق ابنائها .

وقالت اميمة ابراهيم مقرر المجلس بجنوب سيناء ان تكلفة التوثيق قدرت ب200 جنية لكل حالة شاملة رسوم الماذون ورسوم التوثيق تتحملها المحافظة واشارت الى ان المجلس القومى للمراة يقوم بتوثيق عقود الزواج نظرا لان الزواج يتم بطريقة ( الجصلة) عند البدو وللقضاء على ظاهرة الزواج المبكر  .

وأضافت ان التوثيق يأتى فى إطار حصول المرأة البدوية على حقوقها فى صرف المعاش والحصول على المسكن الملائم لها ولاسرتها وكافة مستحقاتها المالية، كما تضمن للزوج  الحصول على بطاقة الرقم القومى واستخراج شهادات ميلاد لابنائه ، وتمكنه من المشاركة فى مشروعات تسهم فى زيادة دخل الاسرة .

وأشارت إلى أن التوثيق ضرورى ويتم كل فترة بعد تجميع الحالات التى يتطلب عمل توثيق لها بالتنسيق مع مشايخ القبائل وبعض منظمات المجتمع المدنى ليشمل كافة ابناء البادية فى التجمعات البعيدة ، لافتة إلى إقامة ندوة تعقب عملية الوثيق لتعريف المرأة البدوية بأهمية التوثيق والتعريف بحقوقها وحقوق ابنائها وخطورة الزواج قبل السن القانونية، و حضر عقود التوثيق اللواء فريد مصطفى السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا