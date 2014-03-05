قومى المرأة بجنوب سيناء يوثق 54 حالة زواج قبلى بوديان المحافظة

أقام المجلس القومى للمرأة فرع محافظة جنوب سيناء، اليوم الاربعاء، حفل توثيق 54 حالة زواج قبلى لمواطنين بدو بوديان ميعر وعريق وابو حجاب بمدينة طور سيناء، بهدف الحفاظ على حقوق المرأة البدوية وحقوق ابنائها .

وقالت اميمة ابراهيم مقرر المجلس بجنوب سيناء ان تكلفة التوثيق قدرت ب200 جنية لكل حالة شاملة رسوم الماذون ورسوم التوثيق تتحملها المحافظة واشارت الى ان المجلس القومى للمراة يقوم بتوثيق عقود الزواج نظرا لان الزواج يتم بطريقة ( الجصلة) عند البدو وللقضاء على ظاهرة الزواج المبكر .

وأضافت ان التوثيق يأتى فى إطار حصول المرأة البدوية على حقوقها فى صرف المعاش والحصول على المسكن الملائم لها ولاسرتها وكافة مستحقاتها المالية، كما تضمن للزوج الحصول على بطاقة الرقم القومى واستخراج شهادات ميلاد لابنائه ، وتمكنه من المشاركة فى مشروعات تسهم فى زيادة دخل الاسرة .

وأشارت إلى أن التوثيق ضرورى ويتم كل فترة بعد تجميع الحالات التى يتطلب عمل توثيق لها بالتنسيق مع مشايخ القبائل وبعض منظمات المجتمع المدنى ليشمل كافة ابناء البادية فى التجمعات البعيدة ، لافتة إلى إقامة ندوة تعقب عملية الوثيق لتعريف المرأة البدوية بأهمية التوثيق والتعريف بحقوقها وحقوق ابنائها وخطورة الزواج قبل السن القانونية، و حضر عقود التوثيق اللواء فريد مصطفى السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء