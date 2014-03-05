جولي مع ميريام فارس في شوارع "باريس"

بعد أن استمتعت الفنّانة اللبنانية ميريام فارس برحلة تسوّق في "ميلانو"، توجهت إلى العاصمة الفرنسية "باريس" لمتابعة فعاليّات أسبوع الموضة، حيث قضت أوقاتاً ممتعة، وهي تتنقل في شوارع مدينة الأنوار، وسط مشاهد الجمال والفن والإبداع.

فما رأيك في أن تجولي برفقة الفنانة الشهيرة على أبرز معالم هذه المدينة السياحية:

ـ متحف "اللوفر"

يعتبر من أهم المتاحف الفنيّة.يعرض أكثر من مليون قطعة فنيّة، فضلاً عن الآثار الإغريقية والرومانية والمصريّة. وهو يستقبل زواره يوميّاً، باستثناء الثلاثاء، من التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءً، فيما يُبقي أبوابه مفتوحة يومي الأربعاء والجمعة حتى التاسعة و45 دقيقة ليلاً.

- قصر "فونتين بلو" Château de Fontainebleau

يبعد 55 كيلومتراً عن وسط العاصمة، ويعتبر هذا القصر الأكبر في فرنسا، علماً أنّه بني في القرن السادس عشر، وعاش فيه الكثير من القادة والأباطرة مثل: نابوليون. وعند الوصول، يطالعك السلّم الخارجي المصنوع من الحديد لينقلك الى الداخل حيث تتجلى الفخامة من خلال الديكور الذي يسوده.

ـ قصر "فرساي" Château de Versailles

شُيّد في فترة حكم لويس الرابع عشر، سنة 1682، ويبعد حوالى نصف ساعة عن المدينة. فهو الشاهد الحيّ على روعة الحضارة الفرنسية الكلاسيكية. يتكوّن من مبانٍ عدّة، تمتدّ على 3 طبقات، ويزخر بقطع الأثاث المطليّة بالذهب، فضلاً عن الثريات النفيسة والأثاث الفخم. كما تحيط به حديقة واسعة تزخر بالأشجار والأزهار التي تعكس لوحة بانورامية حول القصر. يفتح أبوابه يومياً من التاسعة صباحاً حتى الخامسة والنصف بعد الظهر، باستثناءالإثنين.

ـ شارع "الشانزيليزيه"

عند زيارتك المدينة، لا تغفلي عن المرور في هذا الشارع، الذي يُعتبر من أشهر شوارعها التجارية، وينبض بالصخب والحياة ليلاً ونهاراً، وحيث تنتشر أهمّ بيوت الأزياء والمتاجر التي تعرض أشهر الماركات العالمية، فضلاً عن سلسلة المطاعم. ولا بدّ لك من أن تتذوقي أشهى الأطباق الشرقية في مطاعم من مثل الديوان والعجمي وغيرهما. ولاحتساء فنجان من القهوة الساخنة، بعد جولة من التسوّق، تخيّري من بين المقاهي المنشرة هناك.

ـ نهر "السين"

ولا تغفلي عن أن تستقلّي قارباً لتجولي على ضفاف نهر السين وتستمتعي باكتشاف جمال العاصمة وتلتقطي الصور التذكارية، كما يمكنك الاستمتاع بأضواء المدينة المُسلّطة ليلاً على التحف المعمارية الفنية.

أين تقيمين؟

يقع فندق Le Burgundy Paris ذو النجوم الخمس في قلب "باريس"، ويبعد عن شارع "الشانزيليزيه" الشهير مسافة 300 متر فقط، ويوفّر لك الإقامة في غرف فخمة مجهّزة بأحدث الوسائل، حيث يمكنك تناول وجبتي الغداء والعشاء في مطعم Le Baudelaire الذي يقدّم أشهى الأطباق الفرنسية.

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