محمد بن راشد يطلق استراتيجية تحويل دبي لـ" مدينة ذكية"

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي " رعاه الله " اليوم استراتيجية تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالميا خلال 3 سنوات والتتي تتضمن 100 مبادرة وتحويل 1000 خدمة حكومية لخدمات ذكية .

وقال سموه : " هدفنا أن تكون المدينة كلها بخدماتها ومرافقها وتسهيلاتها موجودة على الهواتف الذكية .. نريد صنع جودة حياة مختلفة للجميع " .

وأشار إلى أن أنظمة النقل ستكون ذكية وبسيطة وتسهل حياة الناس .. وشبكتنا الكهربائية ستكون ذكية ويمكن أن نشتري من خلالها فائض الطاقة الشمسية المنزلية، و سيكون لدينا حدائق ذكية مزودة بالإنترنت.. وشرطة ذكية سريعة الاستجابة من خلال ضغطة زر .. وأحياء ذكية تفهم احتياجات ساكنيها.

وأكد سموه أن المدينة الذكية ستسهم أيضا في خدمة ربات المنازل في تسوقهم اليومي ،وخدمات الزوار الذكية ستبدأ من لحظة ركوبهم الطائرة متوجهين للإمارات .

وقال : " هدفنا صنع واقع جديد .. وتسهيل الحياة .. وبناء نموذج جديد في التنمية .. هدفنا حياة أسعد لشعبنا ".