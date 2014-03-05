أمن القليوبية يضبط سائق اقتحم كمين شرطة بالطريق الدائري

ضبطت أجهزة الامن بالقليوبية سائق اثناء قيامه باقتحام كمين شرطة بالطربق الدائري عندما حاول أفراد القوة استيقافه لمخالفته وزن حمولة سيارته وعدم وجود رخصة قياده معه وقام بالتعدي على أفراد القوة بالسب والضرب لأحد الأفراد.

تم اخطار اللواء محمود يسري مدير الامن بالواقعة من النقيب هيثم عطية الضابط بالإدارة العامة للمرور قيادة الطريق الدائري يفيد بأنه أثناء قيامه بعمل حملة مرورية ميزان أعلى الطريق الدائري ببهتيم وبصحبته القوة المرافقة له وعند استيقاف السيارة رقم 55882 نقل بمقطورة محملة بالبنجر قيادة أحمد محمد عبدالباسط سائق حاول قائدها الهرب وكاد أن يصطدم بأحد أفراد القوة العريف سعد عبدالغني محمد ولم يمتثل لتحذيراته بالتوقف الأمر الذى دفع العريف لإطلاق عيار ناري من السلاح الآلى عهدته صوب الإطار الأمامي للسيارة.

لم تسفر الواقعة عن حدوث إصابات بين الأشخاص، فتوقف قائد السيارة والتباع وتعديا على العريف المذكور بالسب والشتم والضرب دون حدوث إصابات وتمت السيطرة على الموقف وضبط قائد السيارة بينما فر التباع هارباً.

وبالفحص تبين أن قائد السيارة لا يحمل رخصة قيادة وعدم وجود أوراق خاصة بوزن حمولة السيارة وتبين أن حمولة السيارة 30 طنًا من البنجر أزيد من المقرر فتم التحفظ على السيارة ، وبمواجهة قائد السيارة انكر ما نسب اليه ، وكفلت ادارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط تباع السيارة الهارب.

واعيد قيد المحضر برقم 4810 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة للتحقيق.