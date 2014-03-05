“مصر الخير” تجهز صاله الطعام بمدينة الطالبات بجامعة الازهر بتكلفة 250 الف جنيه

وقعت مؤسسة “مصر الخير” اليوم الاربعاء بروتوكول تعاون مع جامعه الأزهر لتجهيز صالة الطعام بالمدينة الجامعية للطالبات ضمن مشروع ابن السبيل الذى تتبناه المؤسسة.

شهد التوقيع العميد مدحت أحمد جمال الدين، مدير برنامج ابن السبيل بمؤسسة “مصر الخير” والدكتور أسامة العبد رئيس جامعه الأزهر والدكتور احمد حسنى نائب رئيس جامعة الازهر لفرع وجه بحرى

وبموجب البروتوكول تقوم مؤسسة مصر الخير بتحمل نفقات تجهيز صاله الطعام لمدينة الطالبات بجامعة الازهربمدينة نصر بقيمة تزيد عن 250 الف جنيه بعد اتلافها نتيجة الأحداث الأخيرة التى شهدتها الجامعة.

وقال العميد مدحت أحمد جمال الدين، مدير برنامج ابن السبيل بمؤسسة “مصر الخير”، إنه تم الاتفاق مع جامعة الازهر بشأن تقديم الخدمات ومساعدة الطلاب ، حيث سيتم تجهيز صاله الطعام بالمدينة الجامعية للطالبات بتوفير 100 طرابيزة و600 كراسى على نفقات المؤسسة .

وأضاف أن المؤسسة قد سبق لها إقامة وتجهيز وفرش طابق بمدينة الطالبات الجامعية بالأزهر بمدينة نصر بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه بهدف استيعاب أكبر عدد من الطالبات المغتربات داخل المدينة الجامعية ضمن برنامج ابن السبيل .

وأوضح جمال الدين أن المؤسسة تعمل فى 5 برامج التعليم والصحة والبحث العلمى والتكافل، مناحى الحياة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق فى مشروع ابن السبيل مع 22 جامعة وتم توقيع بروتوكولات مع 19 منها، موضحا أن من المستهدف رعاية 8 آلاف طالب وطالبة ، خلال عام 2014/2015 فى الجامعات، وأنه فى حالة تنفيذ قرار الحكومة بإعفاء الطلاب من المصروفات فى المدن الجامعية، فإن المؤسسة ستقوم بوضع آليات لدفع مصاريف الدراسة.

وأشار إلى أن المؤسسة تقوم بتبنى مشروع ابن السبيل الخاص بمساعدة الطلاب المغتربين والمقيمين فى المدن الجامعية، بعيدا عن محل إقامتهم بمسافة لا تقل عن 85 كيلومترا، حيث تقوم المؤسسة، بالتنسيق مع المدن الجامعية لتقديم الدعم اللازم لطلاب العلم، بعد التأكد من استحقاقهم للدعم والمساعدة، من خلال الأبحاث الاجتماعية بالتنسيق مع الجامعات.

ومن جانبة اشاد الدكتور اسامة العبد رئيس جامعه الازهر بدور مؤسسسة مصر الخير فى خدمة الطلاب داخل الجامعة وتجهيز صالة الطعام لمدينة الطالبات الجامعية لافتا الى ضرورة زيادة الخدمات خلال الفترة المقبلة فى ظل معاناه الجامعه فى ظل تدنى المخصصات المالية التى لا تفى بتقديم خدمات تعليمية متميزة لطلاب الجامعة والذى يصل عددهم الى 500 الف طالبة وطالبة فى مختلف فروعها الامر الذى يتطلب زيادة ميزانية الجامعة لتفعيل الخدمات والانشطة التعليمية

وأشار الى أنه رغم أن عدد طلاب جامعة الازهر يتجاوز عدد الطلاب فى ثلاثة جامعات اخرى إلا أن ميزانيتها لا تتميز بشئ عن الجامعات الأخرى وطالب العبد مؤسسة ” مصر الخير ” بزياده خدماتها وما تقدمه من دعم تجاه جامعة الأزهر وطلابها خاصة وأن المؤسسة تقوم بالعديد من المشروعات الخدمية للطلاب.

وأضاف العبد أن جامعه الأزهر تخدم 70 ألف طالب من الوافدين من 120 دوله ضمن دورها الرائد والمتميز فى توصيل رسالة الإسلام الوسطى والسمح لكل المسلمين فى كل بلاد العالم الأمر الذى يتطلب دعم الجامعة كى تستطيع القيام بدورها على اكمل وجه

وأوضح أن المدينه الجامعية تضم 37 ألف طالبة وطالبة منهم 20 ألفا فى القاهرة و17 ألف طالب وطالبة فى فروع الجامعه بالمحافظات الأمر الذى يتطلب ضرورة زياده ميزانية الجامعه لخدمة هؤلاء الطلاب.

أ ش أ