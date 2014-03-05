الطيب ووزير الدولة الإماراتي يستعرضان مشروع تطوير مكتبة الأزهر الشريف

استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمقر المشيخة الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.

تم خلال اللقاء استعراض العلاقات المتميزة بين مصر والإمارات في كافة المجالات ومنها الدينية والتعاون بين الأزهر ودولة الإمارات والمشروعات التي يتم تنفيذها بالأزهر بدعم من دولة الإمارات.

وأطلق الإمام الأكبر والدكتور الجابر مشروع تطوير مكتبة الأزهر الشريف الذي ترعاه دولة الإمارات، حيث استعرضا تصميم وما تتضمنه من قاعات على أحدث طراز مقامة على 20 ألف متر مربع، كما أطلع الوزير الإماراتي شيخ الأزهر على الرؤية الجديدة لتصميم المكتبة لحفظ ما بها من تراث إسلامي عريق.

وكان الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر قد التقى في وقت سابق بمقر الجامعة مع الدكتور سلطان الجابر لاستعراض المشروعات التي تنفذها الإمارات بالجامعة ومنها سكن الطالبات المقام على مساحة 3650 مترا مربعا ويتضمن 4 مبان تم الانتهاء من الإنشاءات بـ 3 منها.

وتفقد رئيس الجامعة ووزير الدولة الإماراتي سكن الطالبات للتعرف على حجم الإنجاز الذي تم بالمشروع.

ومن المقرر أن يعقد وزير الدولة الإماراتي مؤتمرا صحفيا بمشيخة الأزهر في وقت لاحق اليوم حول نتائج لقائه مع شيخ الأزهر.

أ ش أ