وزير الصحة : إدارة تشغيل مستشفى الشيخ زايد بمنشأة ناصر أقل من المعدلات اللائقة

قال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، أن هناك خلل فى منظومة إدارة التشغيل التى تعتبر من المحاور الاساسية بمستشفى الشيخ زايد، حيث وجد ان معدلات التشغيل اقل من المعدلات اللائقة رغم توفر الامكانات والتجهيزات الطبية واكتمال المنشآت والبنية التحتية، ولا ينقص المكان الكثير ليحقق اعلى معدلات تشغيل للخدمة الطبية.

كان وزير الصحة قد أثناء زيارته المفاجئة لمستشفى الشيخ زايد بمنشآة ناصر صباح اليوم قد لاحظ توقف غرفة العمليات بالمستشفى عن اجراء جراحات للمرضى وتحويلهم لمستشفيأت اخرى رغم تجهيزها بكل التجهيزات الاساسية ولاجراء اصعب العمليات، وعلى اعلى مستوى ، ولا ينقصها سوى بعض المستلزمات البسيطة التى يمكن توفيرها بسهولة.ولفت وزير الصحه الى ضرورة تحسين استخدام الامكانات المتاحة وإعطاء فرصة للتكامل فيما بين المستشفيات.. .

وقام وزير الصحة بزيارة جميع ادارات المستشفى ، واثناء توقفه عند غرفة عمليات المستشفى وعلمه بأنها لا تقوم بإجراء الجراحات للمرضى ابدى استياءه من ذلك، وطالب إدارة المستشفى بضرورة استكمال النواقص فورا لبدء فتح الجراحات بالمستشفى التى تخدم عدد كبير من المرضى بمنطقة منشأة ناصر.

وتفقد وزير الصحة خلال الزيارة أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والمعامل وبنوك الدم والصيدليه وغرفة العمليات والرعاية المركزه وعمليات النساء والتوليد وقسم الاطفال حديثى الولاة .

و شدد ” عدوى ” على ضرورة احكام الرقابه على عمليات التخلص الأمن من النفايات الطبية، ووجه بضرورة فتح مكتب للعلاج على نفقة الدولة بالمستشفي من أجل التسهيل تلى المرضى لاستخراج قراراتهم ووعد برفع قيمة قرارات العلاج على نفقة الدولة فيما يتعلق بحقن ” ايبيركس ” والمستخدمة فى عمليات الغسيل الكلوى، كما وجه وزير الصحة بانشاء لجنة فنية عليا بالمستشفى لوضع خطط باحتياجات الأطباء العلمية والتدريب والتنمية البشرية.