ألونسو: دائما ما نلجأ لرونالدو .. وبنزيمة لاعب ذكي

إفي - لم يستبعد لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، شابي ألونسو العودة إلى فريقه السابق ريال سوسييداد أو الانتقال للولايات المتحدة عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد في 2016 وذلك لختام مسيرته.

وقال ألونسو في تصريحات لـ(فرانس فوتبول): "لا أستبعد هذا الاحتمال، وفي غضون عامين سنرى ما الذي سيحدث.. لا أستبعد أي شيء، لا أوروبا ولا ريال سوسييداد ولا البقاء لوقت أطول مع ريال مدريد اذا ما شعرت أن جسدي سيسمح لي بهذا".

وأضاف اللاعب "الأمر الوحيد الذي أنا متأكد منه هو أنني لن أصل إلى مرحلة اللعب بمستوى منخفض، إنها مسألة شرف وكرامة".

وتحدث ألونسو عن الأسباب التي أخرت تمديد تعاقده مع الريال حيث أكمل "كنت أرغب في التأكد من أنني سأكون في حالة بدنية جيدة بسبب الاصابة التي عانيت منها في الموسم الأخير، لم أكن في مستواي".

وعن المدير الفني للريال، الإيطالي كارلو أنشيلوتي أشار إلى أنه أهم ميزاته الاختلاط باللاعبين دون الاخلال بمبدأ السلطة الذي يجب أن يكون متوافرا لدى المدرب.

وتابع ألونسو "لديه شخصية تسمح بادارة الفرق المليئة بالمواهب وتسمح بالحديث بسهولة مع اللاعبين، هذا مع عدم غياب مبدأ السلطة، حينما يكون هنالك شيء يجب المطالبة به يفعل هذا، أنشيلوتي أكبر بكثير من صورة الرجل الهادىء التي يبدو عليها، من لا يؤدي بنسبة 100% تتم معاقبته، ولكن على الرغم من هذا فالمناخ العام معه داخل النادي لطيف".

وأشار اللاعب إلى أن هنالك مهام دفاعية يوكل بها للمهاجمين وأنهم يقومون بها على أكمل وجه، مبرزا أنه لا يجد حرجا في طلب هذا الأمر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق بكل سهولة.

وأردف ألونسو "أقول له كريس تعال وساعدنا، وأفعل هذا الأمر ببساطة، ربما يكون هذا الأمر صعبا على لاعب شاب ولكن بالنسبة لي أنا فلا، حيث أتمتع بالخبرة".

وعن زميله في الفريق، الفرنسي كريم بنزيمة قال "إنه يساهم في الفريق بأشياء كثيرة، يتحكم جيدا بالكرة ويعرف كيف يتعاون مع باقي اللاعبين ويسجل أهدافا، هذا بخلاف الذكاء الذي يتميز به في تحركاته".