مرفت التلاوى تشارك فى الدورة 25 للمجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف

تشارك السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة فى أعمال الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف والتى تستمر فعّاليتها من يوم 3- 28 مارس الجارى إسهاماً منها فى دعم جهود الدبلوماسية المصرية فى المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

كانت الدورة التنظيمية للمجلس الدولى حقوق الإنسان الذى عُقدت يوم 16 ديسمبر 2013 قد أقرت إجراء حوار رفيع المستوى مع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة من أجل تعزيز النهج الاستباقى فيما يخص حماية حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة، وأن تتحول الأمم المتحدة من ثقافة رد الفعل إلى ثقافة الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان.

يذكر أن المجلس الدولى لحقوق الإنسان مسئول عن تدعيم تعزيز جميع حقوق الإنسان، وحمايتها فى جميع أرجاء العالم، وكذلك تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها، والمجلس مؤلف من 47 دولة عضواً فى الأمم المتحدة تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة.