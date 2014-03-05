القوات المسلحة تستضيف ملتقى دوليا لجراحات المخ تحت رعاية "السيسى"

تنظم القوات المسلحة المؤتمر الطبى الدولى لجراحات المخ والأعصاب بالاشتراك مع الجمعية المصرية لجراحة المخ والأعصاب، وبمشاركه الجمعية الأوروبية لجراحه المخ والأعصاب للأطفال والجمعية العالمية لجراحه المخ والأعصاب، وذلك فى الفترة من الخامس وحتى التاسع من مارس الجارى، وبحضور نخبة من أكبر خبراء وأساتذة جراحات المخ والأعصاب فى أكثر من 20 دولة، بالإضافة إلى أطباء واستشارى المخ والأعصاب بالقوات المسلحة ووزارة الصحة والجامعات المصرية، وذلك تحت رعاية المشير عبد الفتاح السيسى نائب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

ويتناول المؤتمر التقنيات الحديثة فى جراحة المخ والأعصاب من خلال المؤتمر، مناقشة أحدث الوسائل العلمية فى جراحات أورام المخ ونزيف المخ، والتشوهات بالمخ للأطفال والجمجمة والمنظار الجراحى والأشعة الداخلية والأشعة الجراحية، كما يستعرض المؤتمر أحدث التقنيات العلمية والأجهزة الحديثة المستخدمة عالميا فى هذا المجال، بما يساهم فى الارتقاء بالمستوى العلمى والبحثى للأطباء المصريين والعرب والأفارقة، ومواكبة التطور العالمى فى هذا المجال .

وتتضمن الفعاليات تنظيم ورشة عمل بالأكاديمية الطبية العسكرية، تستمر من الخامس وحتى السابع من مارس الجارى، بحضور 16 من أساتذة جراحة المخ والأعصاب بجميع أنحاء العالم وممثلى الاتحاد العالمى لجمعيات جراحة المخ والأعصاب بكليات الطب بجميع الجامعات المصرية، بالإضافة إلى أطباء وزارة الصحة وهيئة الشرطة والهيئة العربية للتصنيع وجميع الهيئات الطبية بجمهورية مصر العربية، للتعرف على أحدث التقنيات العالمية المتقدمة فى جراحة المخ والأعصاب للأطفال وتدريبهم على الجراحات الدقيقة والحديثة فى هذا التخصص الدقيق، كما سيقام على هامش المؤتمر تأسيس أول جمعية عربية للمرأة فى جراحة المخ والأعصاب، كذلك أول جمعية عربية لشباب الأطباء من مصر، وتستكمل باقى فعاليات المؤتمر بفندق فيرمونت بالقاهرة فى الفترة من السابع وحتى التاسع من مارس الجارى .