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إصلاح الجماعة الإسلامية: لم نعين "ربيع شلبى" منسقا لشمال الصعيد

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إصلاح الجماعة الإسلامية: لم نعين "ربيع شلبى" منسقا لشمال الصعيد إصلاح الجماعة الإسلامية: لم نعين "ربيع شلبى" منسقا لشمال الصعيد

نفى الشيخ فؤاد الدواليبى، رئيس جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، تولى ربيع على شلبى، منصب منسق الجبهة فى شمال الصعيد، مؤكداً أن الأخير دأب على إصدار بيانات وتعليقات باسم الجبهة وتصريحات بانضمام أعضاء للجبهة وادعاء أنه من القيادات التاريخية للجماعة.

وقال "الدوليبى" فى بيان رسمى له، اليوم الأربعاء، إن جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية لم تنضم إلى ما يسمى بـ"الجبهة الوسطية"، نافياً ما ذكره الشيخ صبرة القاسمى منسق الجبهة الوسطية بتشكيل تحالف جبهة الإصلاح مع جبهته أو حضورهم مؤتمراته أو المشاركة معه فى أى من حملاته.

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