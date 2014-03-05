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هل توقفت Katie Holmes عن تصميم الأزياء؟؟

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هل توقفت Katie Holmes عن تصميم الأزياء؟؟ هل توقفت Katie Holmes عن تصميم الأزياء؟؟

أنهت الممثلة الشهيرة Katie Holmes عقد شراكتها مع الستايلست Jeanne Yang في ماركة الأزياء "Holmes & Yang" التي استمرت لمدة 5 سنوات، وعلى الرغم من أن الطرفين لم يفصحا عن سبب هذا الانفصال، إلا أن الشائعات التي دارت حول هذا الموضوع تقول بأن Jeanne كانت تحت الأضواء أكثر من شريكتها، بالإضافة إلى أن Jeanne Yang تعيش في لوس أنجلوس وKatie Holmes في نيويورك، وهذا ما صعّب الأمر بينهما.

يذكر أن Katie Holmes لم تعرض تصاميمها في أسبوع الموضة في نيويورك في شهر فبراير الماضي، كما أن بعض المحلات، مثل: Barneys، وHarvey Nichols لم تعد تعرض منتجاتها

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سيدتي