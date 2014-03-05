نجوى كرم في عيدها الـ48 تزداد أناقة

بيروت- رولا زعزع عيّاد

احتفلت النجمة نجوى كرم، مؤخراً، بعيد ميلادها الـ48، محاطة بعدد من أصدقائها المقربين. وتألقت شمس الأغنية بفستان بنفسجي، تزيّنه تطريزات باللون الأسود، ملاصق لجسمها الرشيق. واكتفت بتزيين إطلالتها بساعة يد وأقراط ناعمة. وكعادتها، خطفت نجوى الأنظار بأناقتها الراقية، وهي التي عوّدتنا على خيارات متميّزة وفخمة منذ إطلالاتها الأولى. وعلى الرغم من أن السنين تمرّ عليها سريعاً، لم تفقد نجوى حيويتها وذوقها المتجدّد والجريء. فهي دوماً تطلّ على معجبيها بفساتين ملكية، تتسم بتصاميمها الفخمة والمترفة.

إليك أجمل إطلالات نجوى عبر السنوات الأخيرة، شاهديها وأخبرينا أي إطلالة أعجبتك.

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