أخبار عاجلة

ميسي يتفوق على «دي ماريا وبوجبا» في التمريرات الحاسمة أوروبيًا -
جوارديولا يسعى لثورة في صفوف السيتي خلال «الميركاتو» -
تشافي يحذر برشلونة من عدم التجديد لميسي -
يوفنتوس يحسم أولى صفقاته الصيفية -
هازارد يعترف: أنا لا أقارن بميسي -
احذري.. هذه «الشيكولاتة» تباع في الأسواق تهدد حياة أطفالك "صور" -
ملكة جمال كوستاريكا للسياحة ترقص بأتوبيس فى الإسكندرية -
براءة المتهم بسرقة الشيوكولاتة -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : الرئيس السيسي سيقابل رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى بعد قليل -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : لقاء الرئيسين شهد حفاوة استقبال من ترامب للسيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

نجوى كرم في عيدها الـ48 تزداد أناقة

Google+ Print
نجوى كرم في عيدها الـ48 تزداد أناقة نجوى كرم في عيدها الـ48 تزداد أناقة

الأربعاء 05-03-2014 16:02

بيروت- رولا زعزع عيّاد

احتفلت النجمة نجوى كرم، مؤخراً، بعيد ميلادها الـ48، محاطة بعدد من أصدقائها المقربين. وتألقت شمس الأغنية بفستان بنفسجي، تزيّنه تطريزات باللون الأسود، ملاصق لجسمها الرشيق. واكتفت بتزيين إطلالتها بساعة يد وأقراط ناعمة. وكعادتها، خطفت نجوى الأنظار بأناقتها الراقية، وهي التي عوّدتنا على خيارات متميّزة وفخمة منذ إطلالاتها الأولى. وعلى الرغم من أن السنين تمرّ عليها سريعاً، لم تفقد نجوى حيويتها وذوقها المتجدّد والجريء. فهي دوماً تطلّ على معجبيها بفساتين ملكية، تتسم بتصاميمها الفخمة والمترفة.
إليك أجمل إطلالات نجوى عبر السنوات الأخيرة، شاهديها وأخبرينا أي إطلالة أعجبتك.

 

سيعجبك أيضاً:

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي