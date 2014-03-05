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اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا يطالب بإجلاء المصريين من ليبيا

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اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا يطالب بإجلاء المصريين من ليبيا اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا يطالب بإجلاء المصريين من ليبيا

طائرة عسكرية

خاطب اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا “إيكور” كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع بسرعة اتخاذ الإجراءات بإجلاء أكبر عدد من الرعايا المصريين الراغبين في العودة إلى الوطن والمحاصرين الآن في ليبيا حتى لو لزم الأمر استخدام الطائرات أو السفن العسكرية المصرية في حالة عجز الشركة الوطنية مصر للطيران عن القيام بذلك وخصوصاً أن الطرق البرية لم تعد مأمونة لاستخدامها في العودة أيضاً.

وأشار الإتحاد فى خطابه أن الإستغاثات مستمرة ولا يمكننا أن نصم آذاننا عنها، التهديد بالقتل كل لحظة.. التوابيت تصل محملة بجثامين الضحايا وعليها آثار التعذيب والقتل الوحشي البربري.

وشدد “ايكور”على وجوب قيام المصرية الجديدة بكاملها بتحمل مسؤولية حماية المصريين العاملين في الخارج وخصوصا ليبيا الآن.

وقال الإتحاد فى خطابه “وإذا كان لمصر حق على أبنائها بالخارج فإنهم لهم أيضاً حقوق على مصر.هذا أول أختبار جدي لحكومة “محلب” وعليها أن تثبت جدارتها وأنها حكومة لكل المصريين داخل وخارج مصر.

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