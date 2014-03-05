مصالحات أسيوط تنجح فى عقد صلح بين عائلتي “أولاد خليل” و ” الوسية ” بمركز أبنوب

تمكنت لجنة المصالحات بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع مديرية الأمن من عقد صلح بين عائلتي “اولاد خليل” بقرية بني محمديات وعائلة ” الوسية ” بقريتي شقلقيل والمعابدة التابعتين لمركز أبنوب بعد تقديم الكفن لعائلة أولاد خليل … صرح بذلك وكيل وزارة الاوقاف ورئيس لجنة المصالحات بالمحافظة الشيخ محمد العجمى .

واضاف ان اللجنة تمكنت من احتواء الموقف وإقناع اطراف الخصومة بالتصالح ونبذ الخلافات بينهما وذلك فى خلال اسبوع من وقوع المشكلة مشيراً إلى اهتمام اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط بحل الخلافات والخصومات الثأرية التي تنشأ بين العائلات بالقرى والمراكز بأسرع وقت ؛ في محاولة لوقف الفتنة واراقة الدماء بين العائلات المتناحرة .

وأوضح رئيس لجنة المصالحات أن الخصومة الثأرية بين العائلتين نتجت بعد سقوط قتيل من عائلة “أولاد خليل” يوم السبت الماضي نتيجة اطلاق رصاص من قبل أحد أفراد عائلة “الوسية” عن طريق الخطأ ، وبجهود من أعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة وأهالي القريتين تم عقد جلسة صلح بين العائلتين بتقديم الكفن لعائلة أولاد خليل وتحرير محضر بالصلح بحضور اعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة ، ومساعد مدير الأمن اللواء محمود سالم والعميد هاني عويس ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والعشرات من افراد العائلتين .