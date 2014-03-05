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مباحث تنفيذ الأحكام تنجح فى تنفيذ 12 ألفا و826 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

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مباحث تنفيذ الأحكام تنجح فى تنفيذ 12 ألفا و826 حكما قضائيا خلال 24 ساعة مباحث تنفيذ الأحكام تنجح فى تنفيذ 12 ألفا و826 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

وزارة الداخلية

قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ 12 ألفا و826 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 79 حكم جنايات، و5895 حكم حبس جزئى، و1208 أحكام حبس مستأنف، و4019 حكم غرامات، و1675 حكم مخالفات.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.

 

أ ش أ

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