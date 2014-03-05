قومي المرأة ببورسعيد ينظم ندوة بعنوان “الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية”

عقد مركز النيل للاعلام ندوة عن التعامل مع الامراض المعدية التي تنقل الأمراض الفيروسية للإنسان من خلال عدة طرق وكذلك الأمراض المعدية ‘ ويجب على المجتمع أن يكون أكثر وعياً لهذه الأمراض يتعرف عليها عن قرب وعن طرق انتشارها وكيفية الوقاية منها وكيفية العلاج إذا حدثت الإصابة بالمرض,و تسبب الفيروسات المختلفة أكثر من 60 مرضاً للإنسان و الحيوان و النبات ، و يصيب الإنسان منها حوالي 15 مرضاً خطيراً ،و من أكثرها انتشاراًفيروس الإنفلونزا و الذى يتسبب فى كثير من القلق بين الكثيرين هذه الأيام.

واستضاف مركز النيل بمجمع إعلام بورسعيد صباح اليوم ندوة بعنوان ” الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية” و التى نظمها المجلس القومى للمراة ببورسعيد و استضاف فيها الدكتورة أمل شلبى مدير الطب الوقائى ببورسعيد .

و قد افتتحت الإعلامية مرفت الخولى مدير عام مجمع إعلام بورسعيد الندوة مشيدة بدور المجلس القومى للمرأة ببورسعيد فى إلقاء الضوء على أهم القضاياالتى تهم المراة وأشارت أيضا ان مجمع إعلام بورسعيد يتبنى حملة للتوعية بأهمية الوقاية من الأمراض الفيروسية تحت رعاية السيد اللواء اركان حرب سماح قنديل محافظ بورسعيد و بالتعاون مع المجلس القومى للمراة و المجلس القومى للسكان ومديرية الشئون الصحية و مديرية الطب البيطرى تستهدف جميع فئات المجتمع و تتناول طرق الوقاية والعلاج من الأمراض الفيروسية بشكل عام ( كالإيدز و فيروس سى و الإنفلونزا بجميع انواعهاو غيره) .

وأكدت المهندسة سحر لطفى مقرر المجلس القومى للمراة ببورسعيد ان هذه الندوة جاءت إيماناً من المجلس بأهمية الحفاظ علي صحة المرأة وأبنائها ومتابعة منه للحالة الوبائية للأمراض التي تظهر علي الساحة و لإلقاء الضوء على أهم الإجراءات الوقائية اللازمة لتوعية المرأة حفاظاً علي الصحة العامة لها ولأسرتها , وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها علي مستوي المنشآت التعليمية .

و ناقشت الدكتورة أمل شلبى مدير الطب الوقائى ببورسعيد مفهوم الأمراض المعدية بأنها مجموعة من الأمراض التي تنشأ عن انتقال عامل معد نوعي أو منتجاته السُمية من شخص أو حيوان مصاب إلى شخص سليم ومستعد للإصابة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك عبر وسيلة وسيطة أو عبر حيوان مضيف أو حيوان ناقل أو عبر بيئة غير صحية.

كما أشارت إلى طرق انتقال العامل المعدي سواء بطريقة مباشرة كالعناق و الرزاز عند العطس او عن طريق غير مباشر مثل الحشرات و الطعام او الملابس .

و أنه من الممكن ان يتم الوقاية من الإصابة بالأمراض المعديةعن طريق إتخاذ الإجراءات الوقائية بالتوعية و التثقيف الصحي و الحرص على النظافة العامة و تناول الغذاء الصحى والمتوازن مع عدم تناول الأطعمة من الباعة الجائلين و تشجيع الرضاعة الطبيعية لرفع المناعة عند الأطفال .

كما طمأنت الحضور ان مديرية الشئون الصحية تشدد على إتخاذ الإجراءات الوقائية بشكل عام خاصة بقرب استئناف الفصل الدراسى الثانى مع التأكيد على التركيز على النظافة العامة داخل المدرسة بشكلٍ عام وداخل كل فصل بشكلٍ خاص والتهوية الجيدة داخل الفصول، ومكافحة العدوى داخل المدارس، عن طريق توفير المياه والصابون وحث التلاميذ على غسل الأيدى باستمرار، وضرورة تنظيف وتطيهر الأسطح باستخدام المنظفات والمطهرات بصفةٍ يومية، وتخصيص مكان بكل مدرسة لعزل الحالات المشتبه فيها، لحين إحالتها لمستشفى أو المنزل طبقًا لحالة الطالب.