بحث إنشاء صوامع لتخزين القمح وموانىء لدعم الاستثمار وتوفير فرص عمل بأسيوط

اكد اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط سعي المحافظة لاقامة العديد من المشروعات الاستثمارية لتوفير فرص العمل للشباب بجانب الاستغلال الامثل للاراضي المتاحة والتي تملكها المحافظة بما يوفر عائد مالي يمكن استغلاله في دعم مشروعات البنية الاساسية … جاء ذلك خلال اجتماعه بعدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بينهم المهندس مجدي سليم سكرتير عام المحافظة وفكري ثابت السكرتير العام المساعد ومدحت محمد حسن مدير المتابعه الميدانيه وعلي حسين مدير المناطق الصناعية و الاستثمار بالمحافظة.

وقال اللواء ابراهيم حماد ان الاجتماع ناقش استغلال بعض الاراضي التي تخص المحافظة بطرحها لانشاء صوامع لتخزين القمح نظرا لتمتع أسيوط بموقع حيوي يتوسط محافظات الصعيد وقربها من ميناء سفاجا مع وجود طرق دولية تربطها بجميع مناطق الجمهورية بالاضافة الى مطار أسيوط الدولي مشيرا الى انه من المتوقع ان تصبح أسيوط مركز جذب لمثل هذا النوع من الاستثمار في الفترة القادمة منوها عن اتجاه المحافظة لدعم وجذب المستثمرين وتوفير كافة الخدمات التي تدعم هذا الاتجاه.

وأضاف حماد بان الاجتماع تطرق الى بحث انشاء ميناء نهري لتحسين حركة الملاحة النهرية وتوفيرها عن طريق انشاء مواني نيلية صالحة لاستقبال عبارات كبيرة وسفن نهرية وحاويات نقل مشيرا الى ان ذلك يمكن الاستفادة منه في عدة مجالات منها تخفيفا للضغط على الطرق السريعه وتوفيرا لخدمات النقل النهري بما يدعم هذا النوع من طرق النقل وينشطه.

واوضح حماد ان الغرض الرئيسي من بحث اقامة مثل هذه المشروعات الاستثمارية هو توفير فرص عمل لشباب الخريجين وفتح مجالات جديدة للاستثمار وجذب المستثمرين والاستغلال الامثل لقدرات المحافظة وامكانياتها لافتا الى انه تم بحث الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمحافظة أسيوط وكذلك مواعيد الانتهاء من بعض المشروعات تمهيدا لافتتاحها.