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موسكو : الولايات المتحدة والناتو مسؤولان عن زيادة إنتاج المخدرات في أفغانستان

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موسكو : الولايات المتحدة والناتو مسؤولان عن زيادة إنتاج المخدرات في أفغانستان موسكو : الولايات المتحدة والناتو مسؤولان عن زيادة إنتاج المخدرات في أفغانستان

ارشيفية

أعرب فيكتور إيفانوف ، رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على تداول المخدرات عن اعتقاده أن الولايات المتحدة وحلف الناتو يتحملان مسؤولية مباشرة عن الزيادة الكارثية لإنتاج المخدرات في أفغانستان. وقال في تصريحات أثناء اجتماع اللجنة الحكومية لمكافحة المخدرات اليوم الأربعاء أوردتها وكالة أنباء ” إيتار ــ تاس ” : ” إنه من الغريب أن واشنطن وبروكسل ، الذي سجل إنتاج المخدرات أثناء تواجدهما في أفغانستان نموا كبيرا ، تحاولان في الوقت نفسه إلقاء مسؤوليته على عاتق الأفغانية المحلية”.

وذكر إيفانوف أن روسيا اقترحت على أعضاء حلف الناتو أثناء اجتماعهم في بروكسل عام 2010 خطة ملموسة لتصفية إنتاج المخدرات في أفغانستان ، ولكن تم تجاهلها من قبل الولايات المتحدة وحلف الناتو حتى اليوم .

وأشار إلى أن انسحاب قوات الناتو من أفغانستان قد يؤدي إلى عواقب طارئة فيما يخص نمو تجارة الهيروئين.

وأضاف :” أن العالم يقف على عتبة حالة طوارئ في أفغانستان التي تنسحب منها قوات حلف الناتو، لافتا إلى أن العالم وروسيا يرثان من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إنتاجا هائلا للمخدرات.

وأكد إيفانوف أنه ليست لدى الولايات المتحدة أية استراتيجية لمكافحة إنتاج المخدرات في أفغانستان بعد انسحاب القوات الدولية، مضيفا أن المسؤولين والساسة الأمريكيين قدموا مؤخرا تقييمات صريحة وقاسية لفشل الجهود الأمريكية في مجال مكافحة المخدرات.

 

أ.ش.أ

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