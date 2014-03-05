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Close up النجمات يفضح عيوبهن الجماليّة!

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Close up النجمات يفضح عيوبهن الجماليّة! Close up النجمات يفضح عيوبهن الجماليّة!

كثيرة هي اللقطات العفويّة التي يقوم المصوّرون باختلاسها في غفلة من النجمات. وبالتالي، تنتشر هذه اللقطات، بعد فترة، فنضحك لطبيعة نجمتنا وملامحها العفويّة. لكن ما لم يكن بحسباننا وحسبان النجمات هي الفضائح التي تظهرها هذه الصور القريبة. فحتى نحن نتجنّب التقاط مثل هذه الصور، خوفاً من عيوب بشرتنا، فكيف هي الحال ببشرة النجمات التي لا تتنفس من كميّة المكياج والتي تكون عرضة لخطر الأضواء في كلّ لحظة.
إذاً، ما هي العيوب التي كشفها موقع" سيدتي نت" في هذه الصور التي تشمل 39 صورة؟
لم ندقّق في تفاصيل الصور كثيراً، فالعيوب ظاهرة بوضوح: كحبوب الشباب، المسامّ الواسعة، الرؤوس السوداء، البشرة الدهنيّة والجافة، التجاعيد، البقع السوداء وشعر الوجه وغيرها من العيوب التي ستلاحظينها بعد تأمّل هذه الصور.
شاركينا في ما لفتك في الصور، وأخبرينا رأيك؟

تابعي هنا:

من هي جميلة حفل Oscar 2014 بمكياجها وشعرها؟

 

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سيدتي