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كيف تتخلصين من منطقة T اللامعة على وجهك؟

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كيف تتخلصين من منطقة T اللامعة على وجهك؟ كيف تتخلصين من منطقة T اللامعة على وجهك؟

تعاني الفتيات كثيراً من مظهر اللمعان المزعج، الذي يظهر على شكل حرف T على بشرة الوجه. وبالرغم من أنهنّ يقمن باستخدام المكياج الخالي من الزيوت، إلا أن اللمعان المزعج يستمر بالظهور، فما السبب؟!
يشير خبراء البشرة إلى أنه يجب التأكد أولاً من منتجات العناية بالبشرة، التي نقوم بتطبيقها على الوجه. فمستحضرات المكياج الخالية من الزيوت لن تكون ذات جدوى إذا كنت تستخدمين أدوات خاطئة للعناية ببشرتك. كما أن منتجات العناية بالبشرة هي التي تحدد النتيجة النهائية لمظهرك. لذلك، عليك الاهتمام بتنظيف بشرتك وتطهيرها قبل تطبيق المكياج، حتى تتأكدي من إزالة الزيوت والدهون المتراكمة داخل مسامها. ويُفضل أن تقومي بتطبيق قناع الطين مرتين أسبوعياً؛ فالطين يُعتبر من أفضل المكوّنات التي تخلصك من لمعان البشرة.

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سيدتي