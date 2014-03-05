"تاكسي دبي" تبدأ تركيب شاشات الكترونية تفاعلية في مركبات الأجرة

بدأت مؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات بتركيب شاشات الكترونية تفاعلية LCD في مركبات الاجرة التابعة، لها حيث تم تركيب 200 شاشة في 100 مركبة أجرة تابعة للمؤسسة في مطارات دبي على أن يتم الانتهاء من تركيب شاشات لعدد 3500 مركبة مع نهاية الربع الاول من العام الجاري.

وذكر السيد منصور رحمه الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي بالإنابة أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة المؤسسة لاستخدام التقنيات الحديثة والخدمات الذكية التي تقدمها للمتعاملين والذي تم ترسية عقده على شركة تكنولاين نهاية العام الماضي لمدة ثلاثة سنوات وذلك من خلال تركيب شاشات لعدد 3500 مركبة أجرة في أسطول المؤسسة لتواكب التقنيات الحديثة من خلال تقنية الانترنت المتحرك WIFI .

وأضاف: يمكن للعميل استخدام هذه الشاشات للولوج إلى عدد من المواقع منها موقع طيران الإمارات ومطارات دبي وغيرها أو الدخول على خدمة الانترنت من خلال جهازه الخاص والاطلاع على مختلف إعلانات مؤسسة تاكسي دبي وهيئة الطرق والمواصلات الاعلانات التسويقية والترويجية لمختلف الجهات والشركات الحكومية والخاصة وذلك من خلال بيع وتأجير المساحات الإعلانية بالتنسيق مع الشركة مباشرة بالإضافة إلى الشكاوى والاقتراحات وشكر للسائق والعروض الخاصة.

وأشار إلى أنه تم تجهيز هذه الشاشات التفاعلية بالهوية المؤسسية الخاصة بمؤسسة تاكسي دبي، بالإضافة إلى توفير مختلف المعلومات عن التعرفة واسعار الخدمات والفعاليات والانشطة التي تنظمها المؤسسة داخليا وخارجيا والخدمات والمبادرات التي تقدم للمتعاملين وعمل ايقونات عن الاستبيانات التي يمكن ان تنفذها المؤسسة لأخذ آراء المتعاملين والجمهور في مختلف المواسم.

واستطرد المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي قائلاً: تنفذ المؤسسة هذا المشروع في إطار التوجهات الجديدة للتحول إلى المدينة الذكية ورسم سياسات التحول الذكي في إمارة دبي مع تميز وجودة الخدمات المقدمة وتطبيق آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في تقديم الخدمات المتنوعة والارتقاء بها بما يتوافق وأفضل المعايير العالمية المتبعة في الدول المتقدمة، إيمانا منها بضرورة تقديم الخدمات من خلال آلية تتسم بالسلاسة والسرعة والشفافية لتلبية متطلبات المتعاملين من مختلف شرائح المجتمع، والعمل على جعل هذا القطاع من أكثر قطاعات النقل رفاهية وتميّزا.

وأكد السيد منصور الفلاسي على حرص مؤسسة تاكسي دبي لتحسين وتطوير جميع خدماتها للوصول بها إلى أعلى المستويات مما ينتج عنها آثار إيجابية واضحة تنعكس على المجتمع والارتقاء بالخدمات والتسهيلات المقدمة لمختلف شرائح المجتمع، نظراً لأهمية قطاع النقل بمركبات الأجرة ودوره الحيوي في تعزيز الوجه السياحي والخدمي لإمارة دبي.