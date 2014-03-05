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ضاحي خلفان : توزيع الحلوى على موت أبنائنا جريمة فوق جريمة

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ضاحي خلفان : توزيع الحلوى على موت أبنائنا جريمة فوق جريمة ضاحي خلفان : توزيع الحلوى على موت أبنائنا جريمة فوق جريمة

كشف الفريق ضاحي خلفان ،نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ، عن أن الشيعة في مملكة البحرين وزعوا حلوى فرحا بمقتل الضباط الإماراتي الشهيد طارق الشحي ، معتبرا أن ذلك جريمة فوق جريمة .

وقال ضاحي خلفان في حسابه الرسمي على تويتر : " وصلت الخسة بشيعة البحرين الذين شاهدناهم في الفيديو الى توزيع الحلوى فرحا بمقتل ضابط امن اماراتي ".

وأضاف : " توزيع الحلوى على موت أبنائنا جريمة فوق جريمة ". 

 

 

 

 

 

إلى ذلك كشف ضاحي خلفان أن العديد من الإماراتيين طالبو بالالتحاق بقوات وزارة الداخلية ، والسفر إلى مملكة البحرين الشقيقة لمواصلة مهمة مكافحة الإرهاب فيها ، التي استشهد الضابط طارق الشحي وهو يؤديها .

وقال ضاحي خلفان في حسابه الرسمي على تويتر : " مواطنون اماراتيون عديدون اتصلوا بي رغبة منهم في اﻻلتحاق نيابة عن طارق الشحي من اجل مكافحة اﻻرهاب في دولة البحرين الشقيقة ".

وحذرا ضاحي خلفان  من مخاطر أنصار إيران في الخليجي قائلا : " على أهل الخليج ان يدركوا حقيقة اﻻ وهي أن انصار ايران ﻻ يناصرون العرب وإن وجدوا معهم وعاشوا في ديارهم وكانوا مواطنين ". 

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