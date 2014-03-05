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الصحة: سعر جهاز تشخيص فيروس «سي» يترواح من 500 إلى ألف جنيه

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الصحة: سعر جهاز تشخيص فيروس «سي» يترواح من 500 إلى ألف جنيه الصحة: سعر جهاز تشخيص فيروس «سي» يترواح من 500 إلى ألف جنيه

قال الدكتور محمد فتح الله، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنّ سعر جهاز تشخيص فيروس «سي» الذي أعلنت عنه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يصل ما بين 500 إلى ألف جنيه، مضيفة أنها خطوة جيدة لاختراع جهاز يغطي التكلفة بهذا السعر.

وأشار «فتح الله»، في تصريحات لـ«CNN بالعربية»، إلى أن الجهاز حصل موافقة كاملة من الوزارة وأثبت فعاليته، موضحا أن فريقا متكاملا من كلية الطب والقوات المسلحة شاركت في ذلك.

وفي سياق آخر، قال إن «أحدا لم يقل اللواء إبراهيم عبد العاطي، مخترع جهاز القضاء على فيروس ( سي ) والإيدذز، يمارس مهنة الطب»، وتابع: «بحسب علمي فإنه خريج كلية العلوم».

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