اليوم.. منتخب مصر يواجه البوسنة والهرسك في أولي مباريات شوقي غريب

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم وديا، اليوم الأربعاء، مع منتخب البوسنة والهرسك والذي يشارك للمرة الأولى في كأس العالم 2014 المقامة في البرازيل.

وكشف غريب مؤخراًعن انضمام المحترفين الـ6 للمنتخب من أجل خوض هذه المباراة وهم: محمد صلاح (تشيلسي) – أحمد المحمدي (هال سيتي) – صالح جمعة وعلي غزال (ناسيونال ماديرا) – حسام غالي (ليرس) – محمد النني (بازل).

وشهدت القائمة النهائية ما لا يقل 6 مفاجآت كبرى لعل أبرزها عودة عصام الحضري حارس وادي دجلة إلى المنتخب مرة أخرى وانضمام عمرو جمال مهاجم الأهلي الشاب بجانب العديد من الوجوه الجديدة.

وجاءت القائمة كالأتي:

في حراسة المرمى: عصام الحضري (وادي دجلة) – شريف إكرامي (الأهلي) – أحمد الشناوي (المصري).

في خط الدفاع: رامي ربيعة وأحمد فتحي (الأهلي) – أحمد سعيد أوكا (وادي دجلة) – شوقي السعيد (الإسماعيلي) – محمد رجب (بتروجيت) – إبراهيم عبد الخالق (سموحة).

في خط الوسط: طارق حامد (سموحة) – إبراهيم حسن (الإسماعيلي) – صالح جمعة وعلي غزال (ناسيونال ماديرا البرتغالي) – أحمد المحمدي (هال سيتي الإنجليزي) – حسام غالي (ليرس البلجيكي) – محمد النني (بازل السويسري) – أحمد حمودي (سموحة).

خط الهجوم: محمد فاروق (المقاولون العرب) – عمرو جمال ومحمد ناجي جدو (الأهلي) – خالد قمر (اتحاد الشرطة) – محمد صلاح (تشيلسي الإنجليزي).

واستبعد شوقي غريب لاعبي الزمالك من مباراة البوسنة بناءً على طلب من أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأبيض بسبب سفر الزمالك إلى أنجولا لملاقاة سكورب في إياب دوري أبطال إفريقيا.