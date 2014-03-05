ساحل العاج تعتزم الضغط على الأمم المتحدة لرفع حظر تصدير الماس

قال مسؤول حكومي إن ساحل العاج ستضغط على الأمم المتحدة لرفع حظر مفروض على صادراتها من الماس، أبريل المقبل، بعد أن تلقت شهادة براءة من الهيئة المسؤولة عن الحيلولة دون استغلال بيع الألماس في تأجيج الصراعات المسلحة.

وفرض مجلس الأمن الدولي حظرا تجاريا على الماس الدولة الواقعة بغرب افريقيا في عام 2005، لمنع استخدام المال المتدفق من عمليات البيع في تمويل شراء الأسلحة بعد الحرب الأهلية في 2002-2003 التي قسمت البلاد.

وقالت فاتيماتا ثيس، المسؤولة عن قطاع الألماس بوزارة التعدين في ساحل العاج، إن حكومة الرئيس الحسن واتارا وضعت نظاما لتسجيل العاملين في الماس وتعقب الإنتاج.