كندا تعلق مناورات «النسر المتيقظ» مع روسيا بسبب أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء الكندي، ستيفن جوزيف هاربر، تعليق أنشطة عسكرية لبلاده، كان قد أُعلن عن تنفيذها من قبل مع روسيا.

وذكر «هاربر»، في التصريحات التي أدلى بها أمام البرلمان الفيدرالي، أنه تم في هذا الإطار تعليق مناورات «النسر المتيقظ»، التي كانت القوات المسلحة الكندية ستجريها مع نظيرتها الروسية في القطب الشمالي.

ولفت إلى أن زعماء مجموعة الدول السبع أوG7، من الممكن أن يناقشوا في اجتماعهم الأسبوع المقبل الأزمة الأوكرانية، منتقدا الموقف الروسي من الأحداث التي تشهدها أوكرانيا، مضيفا: «العالم لم يرَ موقفا كهذا منذ الحرب العالمية الثانية».