بالفيديو.. السيسي عن ترشحه للرئاسة: «ماحدش يقدر يدي ظهره للمصريين»

وصف المشير عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جيش مصر بـ«الوطني الشريف»، متحدثًا عما يتردد عن ترشحه للرئاسة بقوله: «إوعوا تفتكروا إن فيه حد بيحب بلده بجد والمصريين بجد ممكن لما يلاقي فيه رغبة من عدد كبير منهم إنه يدي ظهره لهم، ماحدش يقدر يعمل ده، ويارب يكون ده كويس وخير».

وقال السيسي، في حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري والتدريب الأساسي لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية من المصريين والعرب، الثلاثاء: «إحنا جيش وطني شريف ما يعرفش غير كده، وإوعوا تنسوا الكلام ده، وأقول الكلام ده لكل الحاضرين».

وخاطب أسر الطلاب، بقوله: «عايز أقول لكم أنتم هاتشوفوا أبنائكم إن شاء الله في خلال الإجازة بتاعتهم وهتشوفوا الجيش بيعمل إيه في أبنائه وبيجهزوهم إزاي.. نؤكد عليهم الإيمان بالله وحب الوطن والاستعداد».

وتابع: «إحنا هنكمل سواء في الكليات الحربية أو الكليات الأخرى.. وهانشوف خلال المدة المقررة في الدراسة إزاي تتخرج إنسان رجل مسؤول عن جنودك وبلدك، وإزاي تحميها وتحافظ عليها».

وأضاف: «اسمحوا لي اتكلم معاكم النهارده، وأرجو إنكم تسمعوا كلامي لأن الكلام ده لينا كلنا، وأنا في الغالب مابتكلمش كتير إلا لما ألاقي الأمر محتاج إن أنا أتكلم، لأن أحاول أحافظ على التزامي بالوظيفة اللي بشغلها، وأنا وزير دفاع بحاول أشتغل الوظيفة دي بجد».

وأوضح: «خلال الأيام اللي فاتت كان فيه كلام كتير فيما يخص الترشح لرئاسة الجمهروية والناس تقول ليه مفيش حسم للموقف، وماحدش ينهي الموضوع، وعاوز أقول لكم على حاجة، أي إنسان يشغل منصب عام هو حر ويتصرف زي ما هو عايز.. لكن فيه مسؤوليات وفيه قيم ومبادئ لازم نحافظ عليها لأي إنسان متولي المسؤولية هو مش حر يتكلم زي ما هو عايز».

وواصل: «الحقيقة مفيش كتالوج يقول إيه اللي مكمن نعمله لما يكون حد متولي منصب أي وزارة وبعدين مطلوب إنه يتقدم للترشح، ودي نقطة لازم نحطها في الاعتبار، وإن إحنا كمان محتاجين ترتيبات تتعمل في ظل ظروف صعبة».

وأكمل: «إوعوا تفتكروا إن فيه حد بيحب بلده وبجد والمصريين بجد ممكن لما يلاقي فيه رغبة من عدد كبير منهم إنه يدي ظهره لهم، ماحدش يقدر يعمل ده، ويارب يكون ده كويس وخير».

وقال: «أنا اتكلملت بالإشارة عشان ماحدش يتصور إن فيه كلام كتير وحيرة عن الناس، يقولك خير فين.. أرجو إن الإشارة تكون وصلت لكم جميعًا ونسيب الأمور خلال الأيام القادمة إلى الإجراءات اللي المفروص تعمل بشكل رسمي ومظبوط في ظل وجودي وزير للدفاع وظروف صعبة يمر بها الوطن، ومش عايزين نفصل الواقع عن المتنظر في الفترة الجاية».