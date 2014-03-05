النقابات المهنية تؤسس مشروعا موحدًا للرعاية الصحية

قرر عدد من نقباء النقابات المهنية تأسيس مؤسسة للخدمات الطبية على مدار عدد من الاجتماعات السابقة وقرر المؤسسون أن تتولى الدكتور كوثر محمود نقيب التمريض رئاسة المؤسسة وأن تتولى نقابة تمريض القاهرة تسويق المشروع بمساعدة عدد من النقابات ويتولى أمانة الصندوق نقابة الرياضيين.

وأبدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض ورئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للرعاية الصحية للنقابات المهنية والتي يشـارك فيها عدد من النقابات منها نقابة التمريض والاجتماعيين والرياضيين ومصممي الفنون التطبيقية والتشكيليين والمرشدين السياحيين وأطبـاء بيطريين القـاهرة، والتي يتراوح حجم عضويتهم أكثر من خمسة مليـون عضو، حرصها على رعاية الأعضاء وما يتطلبه ذلك من ضرورة تقديم الرعاية الصحية لهم من خلال المساهمة البناءة في وضع إطار خدمي متميز يتمثل في تقديم خدمة طبية مميزة مع المؤسسات العلاجية ومواكبة أحدث المستجدات العلاجية.

وأكدت «كوثر» أن المشروع الموحد يهدف لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم صحيا واجتماعيا بإنشاء مشروع متطور للعلاج المنخفض بالتعاون مع العديد من المؤسسات والمراكز الصحية والأساتذة والأطباء في جميع التخصصات وكافة الصيدليات ومراكز العيون والعلاج الطبيعي بمصر، فقد تم تأسيس المؤسسة من أجل صحة أفضل لأعضاء النقابات المهنية.

وأوضح الدكتور فتحي ندا نقيب الرياضيين بأن فكرة المؤسسة تكمن في توحيد أنشطة وخدمات النقابات، بحيث يستفيد أكبر عدد ممكن من أعضاء النقابات المهنية بالخدمات المشتركة وأنه كلما اتسعت دائرة الخدمات كلما استفاد أعضاء النقابات وأن هذا المشروع ليس قاصراً على الرعاية الصحية فقط بل هو جزء لا يتجزأ لعدد من المشروعات الأخري التي تسعي النقابات المهنية لتنفيذها وأنهم بصدد الإعلان عن مشروع مصايف موحد وعدد في الفترة المقبلة.

وقال أسامة برهان نقيب الاجتماعيين، إن رؤية المؤسسة نحو الرعاية الصحية لأعضاء النقابات المهنية تركـز على احتياجات أعضاء النقابات كـأفراد، والمجتمع ككتلة، ونــؤمن بأن ذلك لا يحتاج فقط لزيادة الموارد والاستثمار العـام في مجال الصحة، ولكن يحتاج إلى تنمية بشرية في قطاع الأطباء وهيئات التمريض والمؤهلين ومتخصصى الخدمات المساعدة للرعاية الصحية وكذلك تحديد الأولويات ، ودمج المجتمع ومشاركته كمقدمي خدمة ومتلقيها وأسرهم في هذه الرؤية ، والفعالية في استخدام الموارد المتاحة .

الجدير بالذكر أنه من المقرر عقد اجتماع موسع لمجالس إدارة النقابات المهنية أو من ينوب عنهم للإعلان رسميا عن المشروع السبت المقبل بمقر نقابة الاجتماعيين.