طلاب "أكتوبر للعلوم" يتهمون الجامعة بالاستيلاء على أموال الاتحاد

اتهم طلاب أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، إدارة الجامعة بالاستيلاء على أموال اتحاد الطلاب المنتخب، وجمع 50 جنيها من كل طالب لتكوين ميزانية مستقلة، بإجمالى 400 ألف جنيه، مشيرين إلى أن إدارة الجامعة همشت دور الاتحاد حتى استقال الأعضاء، مطالبين بعودة الأموال وتشكيل اتحاد جديد يحافظ على حقوق الطلبة.

وأكد مجموعة من طلاب الجامعة، تحفظوا على ذكر أسمائهم، على ضرورة كتابة لائحة الإتحاد ولائحة الداخلية للجامعة من جديد، واستفتاء الطلاب عليها، مطالبين بتأجيل الدراسة مثل جميع الجامعات حرصاً على سلامة الطلاب، معلنين عن حملة توقيعات تتضمن هذه المطالب، مطالب أخرى خاصة بالكليات بعنوان "جامعتنا أحسن"، مؤكدين أنهم جمعوا حتى الآن أكثر من 1000 توقيع.

وأرسل الطلاب نسخة من المطالب لإدارة الجامعة، مؤكدين على عدم تهاونهم فى حقوقهم التى سلبتها الجامعة، على حد وصفهم.

وكان طلاب جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، نظموا وقفة احتجاجية، يوم الأحد الماضى، لحث إدارة الجامعة على الاستجابة لمطالبهم التى وصفوها بالمشروعة.