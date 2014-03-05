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بالصور.. أحمد الفضالى وكمال الهلباوى يلتقيان الجالية المصرية بجنيف

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التقى أحمد الفضالى، رئيس تيار الاستقلال، والدكتور كمال الهلباوى، نائب رئيس لجنة الخمسين، ضمن وفد مصرى بالجالية المصرية بجنيف، لشرح الموقف الراهن فى .

وذكر تيار الاستقلال، فى بيان أن أعضاء الجالية المصرية فى جنيف طالبوا خلال لقائهم بالوفد إبلاغ المشير السيسى سرعة إعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية، ضمانا لاستقرار البلاد.

وأضاف البيان، أن أعضاء الجالية نظموا عقب اللقاء وقفة احتجاجية وسط شوارع مدينة جنيف، لمطالبة دول الاتحاد الأوروبى وقف دعمهم للإرهاب، والعمل على دعم الجهود المصرية من أجل رفع القدرات والخبرات المصرية فى مواجهة مخاطر الإرهاب، حاملين لافتات منها "أوقفوا الدعم الأوروبى لجماعة الإخوان".

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