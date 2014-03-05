أعلن الأمين العام لجمعية برنامج الأمير فهد بن سلطان الاجتماعي بتبوك الدكتور عبدالخالق بن حمزة السحلي عن انطلاق فعاليات اللجنة الصحية لدعم أطفال التوحد وأسرهم.

وقال إن الفعاليات تنظم تحت مظلة الجمعية والتي تهدف الى التدخل المبكر لمعالجة حالات التوحد وإقامة ندوات وورش عمل من شأنها المساعدة في توعية أسر أطفال التوحد ونشر الوعي للمجتمع المحيط بهم وإقامة ندوات طبية تخصصية بمجال التوحد ودورات صحية للعاملين بمجال التوحد بالمنطقة إضافة لإقامة دورات توعوية لكافة شرائح المجتمع بمنطقة تبوك وتوفير ما تحتاجه أسر أطفال التوحد من خدمات وبرامج تدريبية خاصة تقدم لهم في المنازل، وسوف تقوم هذه اللجنة بالتدخل المبكر لاكتشاف حالات التوحد بمنطقة تبوك.

كما عبر أمين عام الجمعية الدكتور السحلي عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك ورئيس مجلس ادارة الجمعية على دعمه للجنة الصحية وخصوصاً المبادرات التي تعود بالنفع على المجتمع.

من جانبه، أوضح الدكتور سالم خليل الضاحي منسق اللجنة الصحية لدعم أطفال التوحد وأسرهم بأن اللجنة تضم نخبة من الأطباء والاستشاريين والتربويين والإداريين من أبناء وبنات المنطقة المختصين والذين يمتلكون خبرة في مجال مرض التوحد، وأن الاستراتيجية المقترحة لعمل اللجنة تتضمن إقامة ندوة توعوية علمية عن اضطراب التوحد بالتعاون مع استشاريي أطفال وأساتذة جامعات، وقيام بعض الأمهات المنتميات للجنة بعمل ورش تدريبية وتوعية للسيدات يقدمن من خلالها تجاربهن مع أطفالهن المصابين بالتوحد، كذلك إقامة ورش عمل للأمهات بكيفية التغلب على بعض سلوكيات الأطفال وإعداد الطفل التوحدي للدخول إلى المدرسة، إضافة لإصدار كتيبات إرشادية لأسر أطفال التوحد، وإقامة ورش تدريبية للطفل التوحدي لتعلم بعض المهارات (الكتابية، البصرية، الحركية) برامج التدخل المبكر، ونشر ثقافة التطوع بين الجنسين الذكور والإناث مع طلاب جامعة تبوك.

وأضاف الدكتور الضاحي بأن اللجنة تدعو من لديه خبرة في هذا المجال للانضمام لعضويتها من أجل خدمة أطفال التوحد وأسرهم.