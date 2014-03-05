بحث برنامج العناية بالمساجد في لقاء مديري إدارات الأوقاف بالقصيم

عقد مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم الشيخ سليمان بن علي الضالع اجتماعاً مع مديري إدارات الأوقاف والمساجد بمنطقة القصيم وذلك بمقر الفرع بمدينة بريدة.

وتم خلال الاجتماع بحث برنامج العناية بالمساجد فنياً، ومناقشة المشكلات التي تواجه المساجد في المنطقة، وخصوصاً التي تواجه تحسين صورة المسجد كما تم التطرق إلى محاولة تصنيف المساجد بحيث يسهل تحديد حال المسجد والتعامل مع احتياجاته، بحيث يكون هناك تقارير توضح حال المسجد مفصلاً، وخلال الاجتماع، أكد الضالع أنه يجب العناية بمرافق المساجد من دورات المياه والمواضئ وغيرها، وفق خطط مدروسة وآلية علمية توضع بعناية تامة حتى يحقق هذا البرنامج المبارك الأهداف المرجوة منه، حاثاً مديري الإدارات على متابعة الفرق الميدانية للوقوف على المساجد وتدوين الملاحظات بالاستمارة المعدة لهذا البرنامج بكل دقة وتجرد.

ويأتي هذا الاجتماع وفقاً لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، وفي إطار برنامج العناية بالمساجد فنياً.