تواصل جلسات ندوة «الصحافة الجامعية» بجامعة الملك سعود

افتتح وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان، ندوة «الصحافة الجامعية في المملكة العربية السعودية»، التي تنظمها صحيفة «رسالة الجامعة».

وتتضمن محاور جلسات الندوة: الصحافة الجامعية والتعليم العالي «الوظيفية، ونماذج عالمية، وتجارب محلية»، التوجهات المهنية «الطباعة والتوزيع وأبحاث الجمهور»، الصحافة الإلكترونية والغرافيكس، الصحافة الجامعية والمؤسسات الإعلامية المجتمعية، الصحافة الجامعية والتكوين المهني للصحفي المتخصص، والدور الاجتماعي للصحافة الجامعية.وتهدف الندوة إلى التعرف على نماذج التميز في الصحافة الجامعية عالمياً ومحلياً، وأهم الإشكالات التي تواجه الصحافة الجامعية في تحقيق التميز والانتشار، ومناقشة واقع الصحافة الجامعية في المملكة، في ضوء المحددات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، واستشراف الآفاق المستقبلية في مجالات التعاون بين الصحف الجامعية، ومؤسسات المجتمع بمختلف قطاعاته في المملكة.

ويصاحب الندوة معرض خاص يحتوي على جناح الصحف الجامعية، وجناح أوائل الصحف، وجناح المشاركات الطلابية، إضافة إلى أجنحة الرعاة والعروض التجارية.