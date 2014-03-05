تدريب 40 طبيباً على جهاز الختان الحديث في مستشفيات الرياض

الرياض- نايف ال زاحم

نظم مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل ورشة عمل لتدريب 40 طبيباً من مختلف مستشفيات منطقة الرياض على جهاز(كلامبز) الخاص بعمليات الختان والذي اوصى باستخدامه المؤتمر السادس والعشرون لجراحي المسالك البولية الذي انعقد في المدينة المنورة، واوضح استشاري الكلى والمسالك البولية مدير مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل الدكتور عتيق القرني أن جهاز الختان الجديد يستخدم لمرة واحدة دون تعرض الطفل لنزيف او خياطة او نقل امراض مشيرا الى انه يحد من مشاكل التلوث ويمنع حدوث تشوهات كما يتم سابقا بالطرق التقليدية. وأضاف الدكتور القرني أن الجهاز هو الأفضل استخداما عالميا في الوقت الراهن حيث انه يقوم بحصر الجلد الزائد ويحجز عنه الدم، أما القضيب فيبقى في الأنبوب وبالتالي لا تتأثر دورته الدموية اوشكله الخارجي وبين الدكتور القرني ان صحة الرياض بادرت بتوفير هذا الجهاز في كافة مستشفياتها مقدما شكره لمدير عام الشؤون الصحية الدكتور عدنان العبدالكريم على توفير هذه التقنية الحديثة في مستشفياتها متأملا ان يتم توفيره ايضا في العيادات الخاصة تلافيا عن أي مضاعفات وتشوهات قد تحدث نتيجة عملية الختان الخاطئة والتي يتعرض لها الأطفال في بعض العيادات الخاصة.