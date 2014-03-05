محافظ حوطة بني تميم زار كلية إدارة الأعمال

حوطة بني تميم - خالد بن محمد، تصوير - زيد المسعود

زار محافظ حوطة بني تميم خالد بن فهد ابو نيان كلية إدارة الأعمال للبنين في المحافظة حيث التقى عميد الكلية الدكتور خالد العتيبي ومدير الإدارة إبراهيم المهنا ومدير العلاقات العامة جلمود الشكره ومديري الأقسام والموظفين وأعضاء هيئه التدريس والمجلس الاستشاري للكلية.

وجرى خلال هذا اللقاء معرفة المسيرة التعليمية في الكلية كما تعرف على أهم احتياجات ومتطلبات الكلية، وبعد هذا اللقاء تجول محافظ حوطة بني تميم على أقسام وقاعات الكلية ثم التقى بأبنائه الطلاب إذ تعرف منهم على مسيرتهم التعليمية وعلى كثير من الجوانب، ثم ألقى الطالب ناصر حسن الشكره قصيدة شعرية نالت استحسان الجميع ثم تسلم درعا تذكاريا بهذه المناسبة.