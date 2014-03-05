جامعة الطائف تفتح باب القبول للدراسات العليا

أعلنت جامعة الطائف عن فتح باب القبول لبرنامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير للعام الجامعي القادم (1435/1436ه).

و تهيب بالراغبين و الراغبات للالتحاق بهذه البرامج الاطلاع على شروط القبول على بوابة القبول الإلكتروني لمرحلة الماجستير، أكد ذلك المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور عبد الرحمن الطلحي، مشيراً بأن البرامج المتاحة تتمثل في كلية الشريعة والأنظمة – أصول فقه، الفقه، قراءات، كلية الآداب اللغة العربية (لغة – أدب)، اللغة الإنجليزية (لغويات – أدب)، كلية التربية مناهج وطرق تدريس (علوم – لغة عربية –دراسات إسلامية)، علم نفس تربوي، أصول التربية الإرشاد النفسي، كلية العلوم الرياضيات (رياضيات بحتة – رياضيات تطبيقية – إحصاء رياضي)، الأحياء (علم حيوان – علم نبات – الأحياء الدقيقة - علم الوراثة) الكيمياء (العضوية – التحليلية – الفيزيائية) الفيزياء.

وأوضح الطلحي بأنه في حال انطباق الشروط المبدئية للقبول، يتم تعبئة نموذج الالتحاق على بوابة القبول الإلكتروني وتحميل المستندات المطلوبة على البوابة خلال الفترة من الأحد 1/5/1435ه وحتى السبت 14/5/1435 ه، ومتابعة بوابة القبول حيث سيتم تباعاً الإعلان عن موعد ومكان اختبار التخصص، الوثائق والمستندات المطلوبة للمطابقة للتأكد من صحة المعلومات للمقبولين نهائياً في البرامج.

الجدير بالذكر بأن الشروط المبدئية ببرنامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير تتمثل في أن يكون المتقدم سعودياً أو من أم سعودية أو حاصلاً على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين، أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية بتقدير (جيد جداً) كحد أدنى من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها، أن يكون المتقدم قد أدى اختبار القدرات العامة للجامعيين، إضافة إلى استيفاء شرط اللغة الإنجليزية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولائقاً طبياً، وأن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه، وموافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفاً.