سميرة سعيد تطلق كليبا دعائيا لأغنيتها المغربية "مازال"

صوّرت الفنانة سميرة سعيد أغنيتها الجديدة بعنوان «مازال» مع المخرج هادى الباجورى، حيث قامت بانتاج الكليب لنفسها ليتم عرضه خلال أيام على القنوات الفضائية، فى إطار الحملة الدعاية لألبومها الجديد الذي يحمل نفس اسم الاغنية.

يذكر ان الأغنية حققت أصداء واسعة على مستوى الوطن العربي عموماً، والمغربي خصوصاً، وذلك بعد أن طرحتها سعيد عبر موقع التواصل الاجتماعى "يوتيوب" قبل أربعة اشهر، فيما حظيت الأغنية بنسبة استماع اقتربت من 2 مليون.

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