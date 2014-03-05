ما هو سبب حماسة نانسي عجرم؟

استغلّت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فرصة وجودها في باريس لحضور عرض الأزياء الخاص بالمصمم اللبناني العالمي ايلي صعب، كما قصدت مركز "شانيل" للتسوّق.

ونشرت عجرم على موقعها على "انستغرام" قبيل مغادرتها الى المركز، صورة لبطاقة التسوّق الخاص بمركز "شانيل" ظهرت فيها وهي تحمل حقيبة يد ونظاراتها الشمسية، مرفقة الصورة بعبارة " صباح الخير. ينتابني حماس كبير لأنني متوجهة لحضور عرض أزياء شانيل الرسمي".

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