الجمعة.. قافلة علماء الأزهر والأوقاف تنطلق فى محافظتى القاهرة والجيزة

تنطلق الجمعة المقبلة القافلة الدعوية المشتركة بين علماء الأزهر والأوقاف إلى كبرى مساجد محافظتى القاهرة والجيزة، ويكون موضوع الخطبة الموحدة عن "فضل الشهادة وكرامة الشهيد"، وتأكيد أن التضحية بالنفس، وبذل الروح التى هى أعز ما يملك الإنسان فى سبيل الله نصرة لدينه، وفى سبيل الوطن وفاء لحقه، ورغبة فى عزة البلاد وكرامة العباد من أشرف المقاصد وأنبل الغايات، فلا مراء أن الشهيد أرفع الناس درجة بعد الأنبياء والصديقين.

وقال بيان لوزارة اﻷوقاف إن حديث أعضاء القافلة سوف يشير إلى أن قتل الأبرياء غدرا وخيانة، حتى لو كانوا مخالفين فى الدين أو العقيدة، أمر لا يقره دين ولا عقل ولا فطرة إنسانية سليمة، وأن الإسلام يرفض كل مظاهر الفساد والإفساد والتخريب، وأن مصر أعطتنا الكثير، وقد آن أوان رد الجميل بمزيد من العرق والجهد والإخلاص ودفع عجلة الإنتاج مضيفة أن القافلة برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهـر والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.