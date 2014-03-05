بالصور.. جسم غريب يثير ذعر أهالي كفر شكر بالقليوبية

عثر أهالي كفر شكر بمحافظة القليوبية منذ قليل علي كرتونة تحتوي علي جسم غريب به مادة سائلة بشارع جمال عبد الناصر بمدخل المدينة.

تم إخطار اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية بالواقعة من قبل العميد حسين جندية مأمور مركز شرطة كفر شكر، وعلي الفور انتقل المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث كفر شكر وقوة من خبراء المفرقعات ، وتبين وجود كرتونة وبداخلها جسم غريب يحتوى على مادة سائلة وتم التحفظ عليه من قبل خبراء المفرقعات لفحصه ومعرفة المادة السائلة الموجودة به.

تحرر عن ذلك محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة للتحقيق .