زعيم المعارضة التركية: «أردوغان» أصبح أغنى رئيس وزراء في العالم

ذكر زعيم حزب «الشعب الجمهوري»، كمال كليجدار أوغلو، أن رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، أصبح أغنى رئيس وزراء في العالم، بحسب وصفه، مشيرا إلى أن حزبه يسعى لاحتضان الجميع في دولة يسودها الأمن والأمان.

ونقلت وسائل الإعلام التركية، الثلاثاء، عن كليجدار أوغلو قوله في كلمة له بأحد المؤتمرات الجماهيرية للتعريف بمرشحي حزبه لخوض الانتخابات المحلية المقرر لها 30 مارس المقبل، إن «شغله الشاغل هو إيجاد فرص عمل للعاطلين والعمل على رفاهية المواطنين، بينما الشغل الشاغل للمسؤولين في الحكومة الحالية هو جيوبهم وكيفية نهب أموال الشعب والدولة»، على حد تعبيره.

وأكد زعيم المعارضة التركية أن الاستثمارات الأجنبية لن تأتي لتركيا لأنها لا تأتي إلى بلد إلا إذا كان القانون والدستور يحتلان الأولوية فيه وذلك لضمان حقوقهم واستثماراتهم.