أخبار عاجلة

ميسي يتفوق على «دي ماريا وبوجبا» في التمريرات الحاسمة أوروبيًا -
جوارديولا يسعى لثورة في صفوف السيتي خلال «الميركاتو» -
تشافي يحذر برشلونة من عدم التجديد لميسي -
يوفنتوس يحسم أولى صفقاته الصيفية -
هازارد يعترف: أنا لا أقارن بميسي -
احذري.. هذه «الشيكولاتة» تباع في الأسواق تهدد حياة أطفالك "صور" -
ملكة جمال كوستاريكا للسياحة ترقص بأتوبيس فى الإسكندرية -
براءة المتهم بسرقة الشيوكولاتة -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : الرئيس السيسي سيقابل رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى بعد قليل -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : لقاء الرئيسين شهد حفاوة استقبال من ترامب للسيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

زعيم المعارضة التركية: «أردوغان» أصبح أغنى رئيس وزراء في العالم

Google+ Print

ذكر زعيم حزب «الشعب الجمهوري»، كمال كليجدار أوغلو، أن رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، أصبح أغنى رئيس وزراء في العالم، بحسب وصفه، مشيرا إلى أن حزبه يسعى لاحتضان الجميع في دولة يسودها الأمن والأمان.

ونقلت وسائل الإعلام التركية، الثلاثاء، عن كليجدار أوغلو قوله في كلمة له بأحد المؤتمرات الجماهيرية للتعريف بمرشحي حزبه لخوض الانتخابات المحلية المقرر لها 30 مارس المقبل، إن «شغله الشاغل هو إيجاد فرص عمل للعاطلين والعمل على رفاهية المواطنين، بينما الشغل الشاغل للمسؤولين في الحالية هو جيوبهم وكيفية نهب أموال الشعب والدولة»، على حد تعبيره.

وأكد زعيم المعارضة التركية أن الاستثمارات الأجنبية لن تأتي لتركيا لأنها لا تأتي إلى بلد إلا إذا كان القانون والدستور يحتلان الأولوية فيه وذلك لضمان حقوقهم واستثماراتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي