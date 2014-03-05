مساواة أبناء المواطنات بالمواطنين في الشارقة

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة دائرة الموارد البشرية بمعاملة أبناء المواطنات كأبناء المواطنين في كافة المجالات، بالاضافة الى تسكينهم على الدرجات الجديدة في الدوائر الحكومية بامارة الشارقة، وذلك اعتبارا من اول يناير 2014، وسيتم صرف هذه الزيادة في نهاية شهر مارس الجاري باثر رجعي. اعلن ذلك طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لامارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية خلال مداخلته مع برنامج "الخط المباشر" الذي يبث عبر اذاعة وتلفزيون الشارقة أمس مع الاعلامي محمد ماجد السويدي.

توجيه

وقال رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة: لقد وجهنا صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى بأن يعامل ابناء المواطنات كالمواطنين في كافة المجالات، لذا قمنا بدراسة وإحصاء أعداد أبناء المواطنات العاملين في حكومة الشارقة، وعمل حساب الكلفة الخاصة بهم وتسكينهم على الكادر العام في الدرجات الجديدة والمسميات الوظيفية الجديدة، وانتهت الدراسة بتقدير الكلفة بحوالي 18 مليون درهم سنويا.

واضاف بن خادم: كان من المفترض ان تتم هذه الاجراءات وتسكينهم في اول يناير من العام الجاري، ولكن ارتأت دائرة الموارد البشرية عمل مزيد من الدراسات لصالح ابناء المواطنات واعادة النظر في الدراسة السابقة، مشيرا الى انه تم الانتهاء من كافة الاجراءات واحتساب فروق الرواتب التي من المقرر ان تصرف مع نهاية الشهر الجاري (مارس)، باثر رجعي اعتبارا من اول يناير 2014.

واوضح طارق سلطان بن خادم ان مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة الجديدة تأتي في اطار حرص سموه في توفير الحياة الكريمة لابناء المواطنات دون استثناء، وان توجيهات سموه في حيز التنفيذ في الوقت الجاري.

واشار بن خادم الى انه بجانب الكلفة السنوية لهذا الامر وهي 18 مليون درهم، هناك تكلفة اخرى، وهي علاوة الأبناء والمقررة بـ600 درهم لكل طفل بدون تحديد عدد الاطفال، والتي تصل في مجموعها الى حوالي مليونين ونصف المليون درهم، بالاضافة الى كلفة علاج أبناء المواطنات والتي تصل الى 5 ملايين درهم.

مكرمة

واوضح بن خادم ان صاحب السمو حاكم الشارقة امر بصرف كل هذه الامكانيات والعلاوات لابناء المواطنات وادخال الفرحة الى قلوبهم فورا، مطالبا سموه بمساواتهم مع المواطنين في كافة المجالات من استلام اراضي واسكان، بالتنسيق مع دائرتي الاسكان والتخطيط والمساحة.

أبناء المواطنات يتحدثون

وقد استقبل أبناء المواطنات مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة بالفرحة والسعادة، مشيدين بهذه القرارات التي جاءت في وقتها، لادخال الفرح والسرور الى قلوبهم.

سعادة

واعرب وليد محمد عبدالله من ادارة الاتصال المؤسسي ببلدية الشارقة عن بالغ سعادته بهذه الاخبار السعيدة والمفرحة، والتي جاءت في وقتها المناسب، مع ارتفاع الاسعار، وقال: ان الوالد صاحب السمو حاكم الشارقة يسعى دائما لتوفير الحياة الكريمة لابناء المواطنين، وهذا ليس بغريب على سموه.

واضاف وليد: ان كلمات الشكر لا تكفي سموه، حيث دائما يطالبنا سموه بعدم الشكر بل ادعو لي بالصحة وطول العمر، لذا فانني ارفع يدي الى الله سبحانه وتعالى أن يديم الصحة على سموه وان يطيل الله في عمره لاسعاد هذا الشعب.

ومن جانبه قال "م. خ" احد ابناء المواطنات: لقد استقبلنا مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة اليوم بكل سعادة، حيث ان الزيادة المقررة ستساعدني كثير في حل العديد من المشاكل، التي كانت ستعصف بالاسرة، ولكن ايجاد هذه الاموال والمكرمة في هذا يعطينا نوعا من الامل والتفاؤل.

واضاف: نتوجه بالشكر والتقدير الى صاحب السمو حاكم الشارقة بهذه المكرمة الجميلة التي بالتأكيد ستدخل السعادة والفرح على أعداد كبيرة من ابناء المواطنات في امارة الشارقة.